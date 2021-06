Fotografia adorabilă postată de Sandra Mutu alături de mezinul familiei. Cât a crescut și cum arată el acum

În urmă cu puțin timp, Sandra Mutu, soția fostului fotbalist Adrian Mutu, a postat o fotografie adorabilă cu micuțul Tiago.

Fotografia adorabilă a atras atenția fanilor care au înroșit butonul de like. În fotografie, Sandra apare ținându-l în brațe pe fiul ei, Tiago, în timp ce băiețelul țină în mână o acadea, fiind foarte zâmbăreț.

La descrierea pozei, Sandra, frumoasa soție a lui Adrian Mutu, a adăugat:

“Perfectul meu! Te iubesc până la lună și înapoi”.

La noua poză, chiar și tatăl lui Tiago a adăugat un comentariu cu un emoticon inimioară, iar fanii nu s-au putut abține să nu comenteze și ei poza cu drăgălașul băiețel.

Povestea de dragoste dintre Adrian Mutu și Sandra

Adrian Mutu, fost fotbalist și actual antrenor al naționalei de tineret a României, a avut parte de căsnicii eșuate până să o găsească pe actuala sa soție, Sandra Mutu.

În prezent, fostul fotbalist trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Sandra Mutu din 2015, iar din rodul iubirii lor s-a născut micuțul Tiago. Adrian Mutu mai are un băiat și 2 fete din fostele sale căsnici cu Alexandra Dinu și Consuelo Matos Gómez.

Adrian Mutu și Sanda sunt căsătoriți de mai bine de 6 ani și formează unul dintre cele mai puternice cupluri din showbiz-ul autohton. De asemenea, fostul fotbalist este mai îndrăgotit ca în prima zi și îi face frumoasei sale soții cele mai frumoase declarații de dragoste. Cei doi se iubesc mai mult pe zi ce trece și nu se tem să îi exprime sentimentele în public.

Sandra este considerată una dintre cele mai sexy soții de fotbaliști, având un fizic de invidiat și un chip extrem de tânăr. Deși acum este mămică, bruneta focoasă se mențină în formă și are un corp suplu, ce atrage atenția admiratorilor și a fanilor săi pe Instagram.

Cum arată ceilalți copii ai fostului fotbalist

Adrian Mutu, se află la al treilea mariaj și este tatăl a patru copii. Mezinul său, Tiago, pe care îl are din actuala căsnicie cu Sandra Mutu s-a născut în 2017 și are 4 ani. Fiul cel mare, Mario, pe care Adrian îl are cu prima soție, s-a născut în 2002 și are 18 ani, iar fetele pe care fotbalistul le are din căsnicia cu Consuelo, s-au născut în 2006 (Adriana) și 2008 (Maya).

Maya a împlinit 13 ani, iar Adriana a împlinit 25 de ani. Cele două fete locuiesc cu mama lor, în Republica Dominicană.

Fizic, Adrian Mutu a declarat că îți vede fetele cam de două ori pe an, dar grație rețelelor sociale, reușește să ține permanent legătura atât cu ele, cât și cu băiatul său cel mare.

„Ţin legătura cu toţi copiii mei. Şi ei între ei vorbesc. Avem un grup pe whatsapp. Chiar râdeam cu soţia, pentru că, fiind pe fusuri orare diferite, m-am trezit într-o dimineaţă cu 494 de mesaje pe Whatsapp. Numai din grupul cu Mario, Adriana şi Maya”, spunea Adrian Mutut într-un interviu pentru okmagazine, acordat în anul 2019.

