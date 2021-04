Fotografia cu Adda de la începutul carierei. Cum arăta artista cu 8 ani în urmă și ce mesaj le transmite fanilor ei

Adda, frumoasa cântăreață și fostă concurentă a emisiunii Te cunosc de undeva!, dar și a show-ului Asia Express, este extrem de curajoasă atunci când vorbește despre felul în care a slăbit. Pentru a compara felul în care arăta înainte și felul în care a reușit să ajungă acum, Adda a postat o serie de fotografii cu ea din concerte, de acum 8 ani.

Cum arăta Adda acum 8 ani

La descrierea fotografiei, frumoasa artistă a adăugat un mesaj emoționant, vorbind despre inocență și despre faptul că aceasta piere o data cu vârsta și cu experiențele fiecărui om.

“A fost o vreme cand cunosteam putine lucruri din lumea asta mare si eram fericita. Stiam doar ca sunt bucuroasa ca fac muzica. Nu stiam ce e frica, succesul, esecul. Eram doar eu si visul, cei mai buni prieteni si impreuna mutam munti. Nu stiam ce inseamna presiune, asteptari, laude si critici adevarate dar nici laude si critici false. Era totul atat de clar pentru ca imi spunea inima ca asa e iar eu o credeam pe cuvant. In inocenta mea toti oamenii erau buni, cu intentii la fel de bune iar drumul lin. Puuuf! Magie pe cel mai anevoios traseu. A disparut inocenta. Fuse si se duse. Oricat de mult mi-as dori sa o aduc inapoi, ea va ramane o amintire frumoasa. A disparut si a reaparut si increderea, ca sa dispara iar si mai apoi sa reapara. Cu fiecare piesa, fiecare nota si fiecare vers care ma tine treaza noaptea, pentru ca, in adancul sufletului meu sunt fata care isi doreste sa cunoasca putine lucruri si care vrea sa simta doar bucurie! ❤️ #1sicevanoaptea”, a adăugat Adda.

Schimbările sunt evidente și din punct de vedere fizic. Pe atunci, Adda avea părul lung și vopsit diferit. Într-una din fotografiile din această postare, Adda apare cu breton, având părul lung, șaten.

Comentariile fanilor nu au întârziat să apară, cu toții feilicitând-o pentru felul în care arată și pentru cariera ei strălucită în muzică. Unul dintre cele mai frumoase comentarii a fost:

"Poza asta e in Club 30, Timisoara acum vreo 8 ani si ati venit intreaga gasca DeMoga ! Been there, had fun. Vremuri faine! ❤️🙌".

Cât de mult a slăbit Adda

Frumoasa artistă s-a fotografiat într-o rochie neagră, mulată, care îi pune în valoare noua siluetă. Blondina arată impecabil și susține că și-a recăpătat talia pe care o avea acum mai mulți ani. În încercarea de a ajuta și alte femei care încearcă să slăbească, Adda le-a dezvăluit secretele ei.

La descrierea fotografiei, Adda a adăugat:

“V-am terorizat cu slabitu’ meu! 😂 Da-s fericita ca mi s-a intors talia acasa😂 Nu stiu pe unde a umblat in ultimii ani... 😅

Va pup si va zic din nou ca NU tin cura de slabire! Mananc alimente fara HISTAMINA-am intoleranta! Fara - GLUTEN- am intoleranta. Am renuntat si la ZAHAR- tot din cauze medicale. Mancarea pe care o consum trebuie sa fie proaspata! Nu am voie sa mananc ceva gatit mai vechi de cateva ore, chiar daca sunt alimente permise,pentru ca nivelul de histamina creste si am eruptii pe tot corpul...tam tam. Beau multa apa! Iau vitamine si suplimente ca sa imi intaresc imunitatea si sa-mi repar organismul pe care l-am stricat singurica din cauza alimentatiei gresite, medicamente- antibiotice, antiinflamatoare etc si stres. Sunt sub supraveghere medicala. Nu recomand nici o dieta minune. Gasiti un nutritionist si actionati in functie de corpul vostru si in functie de REZULTATUL ANALIZELOR! ❤️”

Prin faptul că a ales un stil de viață mai sănătos, diva a reușit să slăbească foarte mult, fiind mândră acum de realizarea ei.