Fotografia “la înălțime” postată de Ștefan Bănică pe contul său de Instagram. Unde și cu cine își petrece artistul vacanța

Deși presa a speculat că artistul în vârstă de 53 de ani ar fi divorțat de bruneta focoasă pentru că Lavinia a fost surprinsă că nu mai poartă verigheta, cei doi soți s-au amuzat și au contrazis afirmațiile.

Lavinia și Ștefan Bănică sunt căsătoriți de trei ani și au împreună un băiețel. Zvonurile din presă apărute în noiembrie au făcut-o pe Lavinia Pîrva să aibă o reacție ironică. Vedeta a postat o fotografie pe contul ei de Instagram, cu o descriere foarte explicită.

“Si iata cum vuieste presa că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Pai nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă! Că altă treabă nu am ! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite. 😂😂😂La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul,căci nici ea,instanța sărăcuța alta treabă nu are! Doamne mare ți-e gradina!

Cum să ghicesti asa in stele divortul cuiva pentru simplu fapt că verigheta lipseste de pe deget? Hai că de data asta n-ati zis nimic de "surse din anturajul cuplului" , asta mai lipsea :) ! Voi purtati tot timpul verighetele,nu vă este frică că se lipește covidul de metal😳?

Dragi cetateni, din presă, nu mai sunt subiecte interesante ? Alegerile din America, problemele cauzate de pandemie, închiderea piețelor,lipsa locurilor din spitale ? Dacă considerați ca acestea sunt lucruri mai puțin importante decât lipsa verighetei ( wow ! ) de pe degetul meu , atunci vă spun ca sa dormiți linistiti !

Cand voi divorta, vă sun eu pe fix! 🤣😂😂😂😂Momentan suntem îndrăgostiți.Lulea!!!!!!”, a scris într-o postare pe Instagram Lavinia.

Reacția lui Ștefan Bănică la tot ce scrie presa despre el și frumoasa lui soție a fost una mai simplă și voalată, dar tot ironică. Juratul emisiunii X Factor a postat și el, la rândul său, o fotografie pe contul lui de Instagram cu descrierea : “Și mingea intra în ... geam! 👀😀”, pe semne că cei din presă nu au nimerit-o și nu au înscris “golul”, așa cum se așteptau.