Fotografia rară cu Archie, fiul Prințului Harry și a lui Meghan Markle. Reacția fanilor nu a fost însă cea așteptată

Micuțul Archie, fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry, a împlinit ieri 2 ani, iar pe contul de Instagram al familiei regale a fost postată o fotografie în cinstea micuțului. Cu toate acestea, reacția fanilor nu a fost cea așteptată.

Micuțul Archie a împlinit 2 ani

Fotografia alb-negru cu Archie, în care micuțul apare cu spatele, ținând mai multe baloane, a atras atenția fanilor care au fost surprinși de această postare. Majoritatea celor care au văzut poza au întrebat de ce familia regală a Marii Britanii a mai postat o astfel de poză, de vreme ce părinții lui au renunțat la îndatoririle regale și titlurile nobiliare.

Meghan Markle se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil al familiei, o fetiță. Deucesa de Sussex va naște vara aceasta. Tocmai de aceea, medicul nu i-a recomandat să mai călătorească, iar Meghan a lipsit de la înmormântarea Prințului Philip și de la ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a.

Soția Prințului Harry, în vârstă de 39 de ani, chiar dacă nu a participat la funeralii, a ținut neapărat să îl omagieze, trimițând flori și un mesaj pentru regină.

Motivul pentru care Prințul William este supărat pe Meghan Markle

Cea mai mare problemă este că Meghan a tratat-o urât pe Kate și eforturile acesteia de a se apropia de ea au fost interpretate total greșit, potrivit The Sun.

Atitudinea distantă a lui Meghan Markle ar fi îndepărtat-o total pe Kate, deși își dorea să o ajute să se integreze cât mai bine în Familia Regală.

“Kate a încercat să o ajute pe Meghan să înțeleagă care sunt responsabilitățile vieții de ducesă ,dar eforturile sale au fost interpretate greșit”, povesteșt sursa.

Supărarea cea mare a venit atunci când Meghan Markle a declarat la interviul cu Oprah Winfrey că soția lui William, Kate Middleton, a fost cea care a făcut-o de nenumărate ori să plângă și să se simtă prost.

“Să o acuzi pe Kate public, în timpul emisiuni cu Oprah, cum că ar fi persoana care te-a făcut să plângi este mai mult decat inacceptabil”, mai spune sursa din apropierea familiei.

Din acest motiv, Prințul William nu are niciun fel de clemență față de Meghan și nu are de gând să o ierte prea curând. Acuzațiile pubice la adresa soție sale l-au înfuriat teribil, potrivit The Sun.

“Meghan știa foarte bine faptul că Kate nu are nici o putere să riposteze. Chiar dacă ste sigură pe ea în relațiile cu publicul, Kate este o femeie extrem de sensibilă, care preferă să stea în spatele cortinei pe cât de mult se poate. Își protejează țara și familia“, mai spune seniorul Familiei Regale.