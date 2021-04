Prima poză cu Meghan Markle la scurt timp după moartea Prințului Philip. Ce au observat jurnaliștii

Ducesa de Sussex a fost fotografiată ținându-l în brațe pe micuțul Archie, care era foarte vesel și avea un rucsac în spate.

Meghan purta o pereche de blugi, saboți deschiși la culoare, o bluză neagră mulată, care îi scotea în evidență burtica de gravidă și un trench de culoare maro. De asemenea, Meghan a purtat o mască de protecție neagră.

Pregnant Meghan Markle, Archie seen for first time since Harry's US return https://t.co/elKNwHjw5b pic.twitter.com/6pQ4D4poqY