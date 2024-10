Frații Tate își primesc bolizii de lux cu o valoare de peste 4 milioane de euro înapoi. Cum a ajuns instanța la această decizie

Andrew Tate și Tristan Tate își primesc mașinile de lux înapoi! Printre bolizi se numără patru Ferrari, două McLaren, un Maybach, un Maserati și un Lamborghini Huracan.

Tristan și Andrew Tate au avut parte de o nouă victorie în instanță!

Oficialii au decis că este necesară returnarea autoturismelor în valoare de peste 4 milioane de euro pe care le-au confiscat.

Citește și: Tristan Tate, surprins la cină alături de o ispită de la Insula Iubirii, sezonul 8! Ce fată a ieșit cu celebrul milionar

Deși nimeni nu se aștepta la un astfel de rezultat, decizia este definitivă!

Articolul continuă după reclamă

Iată ce au transmis oamenii legii!

Frații Tate își primesc bolizii de lux cu o valoare de peste 4 milioane de euro înapoi

În luna august a acestui an frații Tate au primit o veste extrem de proastă din partea autorităților. Peste 15 mașini de lux ale acestora au fost puse sub sechestru, fiind confiscate în cadrul dosarului în care procurorii DIICOT susțin faptul că începând cu anul 2015, aceștia ar fi recrutat 34 de femei pe care le-ar fi obligat să producă materiale pornografice pe care le difuzau contra cost pe platforme specifice acestei activități.

Acum, la începutul lunii octombrie, frații Tate au obținut o victorie semnificativă, primind bolizii de lux înapoi, potrivit Spy News.ro.

Milionarii britanici au primit vestea ieri, 1 octombrie 2024. Instanța a hotărât ca mașinile de lux confiscate de DIICOT în urma perchezițiilor efectuate la data de 21 august 2024 să fie restituite.

Printre bolizi se numără patru Ferrari, două McLaren, un Maybach, un Maserati și un Lamborghini Huracan.

Citește și: Judecătorii români îi lasă pe frații Tate în libertate. Cum s-a ajuns la această decizie, deși sunt acuzați de trafic de persoane

„În baza hotărârii, frații Tate vor primi înapoi toate automobilele în următoarele 24 de ore, fără nicio restricție. Avocatul Eugen Vidineac a salutat decizia, calificând-o drept „legală și temeinică”.

El a subliniat că „decizia nu ar fi putut fi diferită, având în vedere detaliile dosarului”. De asemenea, avocatul Ioan Gliga a comentat verdictul, apreciind că acesta „a curmat un abuz fără margini din partea autorităților în ceea ce privește confiscarea bunurilor” sunt informațiile care se arată într-un comunicat potrivit sursei citate anterior.

Decizia este definitivă, aceasta fiind luată în contextul mai multor acțiuni legale și dezbateri intense după ce milionarii britanici au contestat fiecare măsură de confiscare a bunurilor lor de lux.

Citește și: Frații Tate sfidează din nou legile din România. Cum s-au filmat cu un urs pe Transfăgărășan. Autoritățile s-au autosesizat

„Acest dosar este şi mai stupid decât primul. Aşteaptaţi pănă vedeţi. Spun că am iubit-o pe mama copiilor mei şi chiar am păcălit-o să aibă copii. De necrezut. Am trei copii şi i-au trecut ca victime, astfel încât să nu ne mai putem vedea copiii, asta au făcut. Vă amintiţi prima dată când mass-media a întrebat unde sunt dovezile? Aceasta este şansa voastră. Este şansa voastră să faceţi din nou asta” spunea Andrew Tate în urmă cu o lună atunci când oamenii legii au decis ca cei doi frați să fie arestați pent 24 de ore și duși la Arestul Central al Poliţiei Capitalei.