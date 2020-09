Fuego, deazvăluiri incendiare! "Nu am avut bani să vin la București"

În timpul pandemiei Fuego s-a ocupat de partea artistică a vieții lui: a pictat. Cu picturile lui "în cinci ani am reușit să sprijinim 200 de artisști români și români basarabeni, în special artițtii bolnavi care au nevoie de medicamente."

Artistul care acum ajută atâția oameni a avut o copilărie grea

"La începutul carierei mele am fost foarte sărăc. Vin dintr-o familie de oameni decenți, amândoi muncitori, nu am avut bani să vin la București. Am avut o copilărie grea", afirmă Fuego.

În ceea ce privește celebra glumă cu "împodobește mama bradul", Fuego spune că "nu mă deranjează dacă este bună".