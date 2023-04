Gabi Bădălău, atac dur la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Mă uit și mă crucesc”. Ce l-a deranjat de data aceasta pe afacerist

Când toată lumea credea că lucrurile s-au mai liniștit între Gabi Bădălău și fosta sa soție, se pare că situația se schimbă și tensiunile cresc din nou. Afaceristul face declarații dure la adresa fostei sale soții și spune că se simte denigrat.

Gabi Bădălău o acuză pe Claudia Pătrășcanu de denigrare: „Mama copiilor mei mă denigrează în mod constant și obsesiv”. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi

Gabi Bădălău a divorțat de Claudia Pătrășcanu la finalul anul trecut, după ce s-au „războit”, timp de patru ani în instanță. Magistrații au decis că cei doi copii ai cuplului vor rămâne la mama și cu toate că totul părea că are o finalitate, se pare că lucrurile între cei doi tot tensionate sunt.

Actualul iubit al Biancăi Drăgușanu îi reproșează fostei sale soții că îl denigrează public cu fiecare ocazie. În plus, afaceristul spune că a făcut tot posibilul ca, în ciuda dicuțiilor dintre ei, cei doi copii ai lor să nu sufere și să nu simtă prea mult despărțirea. Reacția afaceristului vine după ce, Claudia Păstrășcanu a vorbit din nou într-un interviu despre relația lor.

„Îmi pare rău că sunt pus din nou în postura de a mă explica public. Mama copiilor mei mă denigrează în mod constant și obsesiv. Mă uit și mă crucesc. Până unde poate merge această femeie cu scenariile și mizeriile pe care le construiește cu nerușinare fără frică de Dumnezeu, Dumnezeu pe care îl invocă doar în aparițiile ei aranjate pentru câteva like-uri. În acest context, această femeie nu se gândește deloc la băieții noștri”, a scris Gabi Bădălău în mediul online.

Claudia Pătrășcanu, acuzată de fostul soț că se folosește de copii

În continuare, Gabi Bădălău a mai scris că fosta lui soție se folosește de cei doi copii în ieșirile sale publice.

Claudia Pătrășcanu, nevoită să meargă cu băiețelul cel mic la operație. Ce s-a întâmplat

„În această ecuație, unde tu folosești copiii în materiale de “paparazzi” și în toate ieșirile tale publice vorbești doar de mine de rău, oare te gândești vreo secundâ la copii? Pentru tot ce mi se întâmplă, pentru tot ce trăiesc eu, băieții și familia mea de vreo 4 ani, doar eu sunt de vină?? Eu și mama… Pentru că m-a educat prea mult, prea frumos, pentru că am tăcut. Mult prea mult am tăcut în speranța că așa îmi voi ocroti copiii. Cât de mult am greșit… e timpul să vorbesc? Sfințenia, smiorcăiala și victimizarea țin pentru cei cărora le plac dramele. #claudiascandal”, a mai scris Gabi Bădălău pe Instagram.

