Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, din nou împreună de ziua fiului lor cel mare. Cum se înțeleg după divorțul tensionat

După un divorț tumultos în timpul căruia și-au aruncat cuvinte grele, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au îngropat securea râzboiului, cel puțin pentru câteva momente. Cei doi și-au sărbătorit împreună fiul cel mare și au încercat să se înțeleagă, de dragul copiilor.

Cum se înteleg Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău după divorț. Cum au fost surprinși cei doi

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat luna trecută, după trei ani plini de termene și schimburi de replici dure. Cei doi foști soți au ținut primele pagini ale tabloidelor cu acuzațiile pe care și le-au adus unul celulilalt, dar acum, se pare, au reușit să găsească un punct comun.

De dragul băieților lor, au reușit să pună de-o parte diferențele lor de opinie și chiar au putut să stea în aceeași camere să bucure de clipe alături de cei mici.

Recent, fiul lui cel mare, Gabriel a împlinit 8 ani. Micuțul a avut parte petrecere de zile mari, fix așa cum și-a dorit, unde a petrecut alături de toți prietenii săi, dar și de părinții săi.

Atât Claudia Părtrășcanu, cât și Gabi Bădălău au postat imagini de la party-ul cu tematică, de care sărbătoritul s-a bucurat din plin.

„Am vorbit de ziua băiatului celui mare și cam atât. El a fost invitat, dar nu a fost prezent, el a fost cu o zi înainte prezent, pe 25, a fost prezent în Constanța și a petrecut cu cei mici exact când Gabriel a făcut 8 ani”, a spus Claudia Pătrășcanu, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

„Am petrecut împreună amândoi cu cei doi copii, a fost o zi plină. Am luat amândoi copiii de la școală, am mers cu amândoi la un film, am mers cu toții în mall. Am fost împreună. Ce să facem, dacă așa ne-a fost dat să avem doi copii împreună, noi trebuia să ne înțelegem de la început din acest punct de vedere că rămânem părinți acolo pentru ei”, a adăugat ea.

Artista, însă, a oferit și câteva detalii despre petrecerea pusă la punct și i-a transmit o urare fiului său cel mare.

„Comisar Sef Gabriel,a împlinit 8 ANI ! Astăzi, l am sărbătorit cu toți colegii de clasa,cu toți prietenii,cu mămici și tătici,verișori,nasii lor de botez,cu frățiorul,mămăița și toți cei care îl iubesc. I am urat sa fie sănătos și sa ajungă in viața exact ce își dorește! Sunt convinsă ca v ați dat seama ce își dorește,da?! Am citit fiecare urare venită din partea voastră și chiar ați reușit sa ma sensibilizați..... ca de fiecare data! Va multumesc!”, a mărturisit aceasta pe contul ei de Instagram.

Anterior, vedeta a mai făcut o postare cu urări către Gabriel. Alături de cuvintele ei emoționante, Claudia Pătrăscanu a postat și mai multe fotografii cu primul ei născut, încă de când era mic până acum.

Internauții nu au putut să nu observe cât de mult a crescut băiețul și i-au urat „La mulți ani” în comentarii.

„8 ANI BINECUVANTATI! Astăzi este numai despre tine,minunea mea nr1! Încă de la prima ora,i am urat sa fie sănătos,bun,înțelept și sa trăiască 120ani La mulți ani,🌞meu! TE IUBESC!”, a mai scris Cladia Pătrășcanu pe Instagram.

