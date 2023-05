Gabriela Cristea a cântat alături de fetițele sale. Talentul pe care l-a ținut ascuns până acum | Video

Tavi Clonda și Gabriela Cristea au o căsnicie fericită de mulți ani. Cei doi trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste și se mândresc cu două fetițe extrem de frumoase și talentate. Prezentatoarea TV cântă și se distrează alături de micuțele ei care par că vor să calce pe urmele tatălui lor, artist.

Gabriela (48 ani) și Tavi (43 ani) formează o familie de mult timp și se mândresc cu ceea ce au reușit să clădească în anii de căsnicie. Cei doi se bucură de fiicele lor Victoria și Iris, care explorează tot felul de activități cum ar fi cântatul, alături de mama lor în prezent.

Prezentatoarea TV de la Mireasa Capriciile Iubirii le ajută pe fetele sale să se exprime prin cântat în timp ce le acompaniază și le dă tonul de la pian. Puțini știau că distinsa vedetă de televiziune se descurcă la clape, chiar și cu vocea, deși ea spune că la capitolul cântat preferă să îi cedeze locul soțului său. Însă atunci când vine vorba de fetele sale, se dedică total cântatului și le face și ținute “de scenă”.

Gabriela Cristea se descurcă la pian și își ajută fetele să exploreze lumea muzicală | Video

Gabriela Cristea este nevoită să susțină un concert de fiecare dată când cele mici vor să transforme casa într-o adevărată scenă pentru concerte. Fetițele sale își doresc să cânte împreună în fața camerelor de filmat!

Echipa de filmare de la Antena Stars, Mămici de Pitici, cu Lipici se află în vila prezentatoarei TV acolo unde descoperă cum arată viața de mămică a prezentatoarei TV, care se află de ani buni în televiziune, la “pupitrul” emisiunilor de iubire.

“Cântatul nu este treaba mea în mod deosebit. Tavi se ocupă de cântat, Tavi este cel care cumpără instrumente muzicale în casă, el este muzicianul casei. Dar se mai întâmplă ca fetele să își dorească să cânte la un moment dat și atunci mă bag și eu, așa cum știu eu, vai de capul meu”, spune Gabriela Cristea la emisiunea de la Antena Stars.

Cu toate că se pricepe, Gabriela Cristea preferă să-l lase pe soțul ei să fie starul muzical în familie, alături de fetițele lor: “Fără mine aș vedea un band în familie, pe viitor. Cu siguranță Tavi și fetele vor cânta la un moment dat împreună”.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda vor să își vândă casa. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro pe "cuibul" luxos

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început construcția vilei din Corbeanca pe vremea când nici nu erau căsătoriți și au investit 200.000 de mii de euro pentru o locuință luxoasă unde stau acum cu fetițelle lor. Gabriela și Tavi au muncit mult pentru căminul lor spațios, iar fetițele se pot bucura de o locuință mare și primitoare.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda iau în considerare posibilitatea de a-și vinde vila de 200.000 de euro

Deși au o casă spectaculoasă și au muncit enorm pentru a-și vedea visul cu ochii, Gabriela Cristea și Tavi Clonda iau în considerare și posibilitatea de a o vinde. Prezentatoarea emisiunii de la Antena Stras Mireasa - Capriciile iubirii a spus pentru Viva.ro: ”Da, am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare.

Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi?, chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta. (râde)”, a povestit prezentatoarea TV.

Ea a mai spus: ”Este o mare realizare, doar că, odată cu trecerea timpului, și tu evoluezi ca om și-ți dorești alte lucruri. Este o discuție în sensul ăsta și poate la anul, în primăvară, o să scoatem casa la vânzare și o să bifăm a doua construcție, pentru că nu o să cumpărăm o casă de-a gata, ci o să ne facem altă casă, dacă va fi să ni se împlinească acest plan.

Avem multe realizări în viață, suntem pe plus în viața asta, dar, în același timp, nu trebuie să te oprești niciodată după ce spui că ți-ai atins unul dintre visuri. Visurile sunt făcute să fie trăite și cred că în fiecare zi ar trebui să ne clădim visuri, asta ca să ne țină în priză și să ne facă activi, pentru că pe mine activitatea mă ține în priză și mă face fericită.”, a mai spus Gabriela Cristea.

