Gabriela Cristea, martora unui accident grav: „Eu am sunat la 112”. Prezentatoarea a povestit ce s-a întâmplat sub ochii ei

Gabriela Cristea a fost martora unui accident rutier, chiar de ziua fiicei sale. Prezentatoarea a tras un semnal de alarmă pentru șoferii și motocicliștii neatenți în trafic.

Într-o zi specială pentru ea, Gabriela Cristea a trăit o experiență groaznică, fiind martora unui accident grav. Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii a fost cea care a anunțat prima autoritățile despre un accident petrecut între o motocilcetă și o mașină în Băneasa.

Gabriela Cristea a precizat că a fost prima care a anunțat autoritățile despre accidentul care s-a petrecut sub ochii ei. Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii a povestit, vizibil șocată, ce a putut vedea pe șosea.

Gbriela Cristea, după ce a fost martora unui accident rutier: „Îmi tremură mâinile și acum numai când mă gândesc”

„Sunt încă sub imperiul emoțiilor. Am trăit azi o experiență pe care nu mi-aș fi închipuit-o vreodată. Am văzut un accident cu o mașină și un motocilcist pe viu, ca să zic așa. Deci îmi tremură mâinile și acum numai când mă gândesc. Sunt super șocată. Am fost prima persoană care a sunat la 112. Mașina era pe banda a treia, eram la primul pod de la Băneasa și eu voiam să mă duc spre Pipera și în dreptul intersecției cu Academia Militară, acolo s-a întâmplat. O mașină practice a acroșat un motociclist și exact cum vedeți în filme omul s-a dus în aer. Am tras pe dreapta, am pus avariile și am sunat la 112.

Prezentatoarea a precizat că nu cunoaște starea motociclistului, însă speră să fie bine.

A fost cumplit. Eu am permis de când aveam 19 ani. Înseamnă că am permis de 31 de ani. Permis de motor am de peste 16 ani. N-am văzut niciodată un accident de metrou. Am mai văzut momentul de după accident. De data asta am văzut cum s-a petrecut și a fost ceva… Doamne ferește! Hai să fim un pic mai atenți în trafic. Și no ca șoferi, pentru că eu nu mai conduc de foarte multă vreme motocilcetă, dar și cei care merg cu motocicletele, pentru că este foarte periculos. Nu mă așteptam ca în ziua asta să am parte de o asemenea experiență. Voiam să vă spun să fim un pic mai atenți!”, a transmis Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

Înainte de a fi martora accidentului, Gabriela Cristea a venit să-și ia fetițele, pentru că tatăl acestora făcuse pană. În timp ce Tavi Clonda aștepta platforma pentru a rezolva problema cu mașina sa, Gabriela Cristea a venit și le-a luat pe Iris și pe Victoria.

