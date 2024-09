Cum a sărbătorit-o Gabriela Cristea pe Victoria, fiica ei cea mare. Cât a plătit pentru toboganul gonflabil și cum a arătat tortul

Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a împlinit 7 ani. Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii i-a trnamis un mesaj emoționant celei care a împlinit-o ca om.

„Astăzi este ziua primei mele născute. La mulți ani, Victoria vieții mele! Mami, tati și Iris vom fi mereu acolo unde vei avea nevoie de noi. Te iubim mai presus de stele! Este ziua în care m-am împlinit ca om, acum 7 ani. La mulți ani celei care m-a împlinit ca femeie, ca om și m-a făcut mamă. Sărbătoresc această zi cu toată ființa mea. N-a fost an de la Dumnezeu în care ziua asta să nu fie senină șu frumoasă de 7 ani. Ziua de 23 septembrie e cum e Victoria: un copil bun, sensibil, un copil-soare, un copil pe car enu ai cum să nu-l iubești, un copil cu un bun simț ieșit din comun. Nu că e a mea, dar e minunată”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea a pregătit o petrecere pe cinste pentru aniversarea de 7 ani a Victoriei

Gabriela Cristea a pregătit o petrecere pe cinste pentru aniversarea de 7 ani a fiicei sale. Victoria s-a bucurat de tortul de fistic pregătit de mama sa la atelierul pe care îl deține, dar și de castelul gonflabil pe care mama sa l-a închiriat. Copiii de la petrecerea Victoriei a avut parte de animatori care au întreținut atmosfera, dar și de toboganul gonflabil pe care s-au jucat. Spre seară, locul copiilor pe tobogan a fost luat de părinții care s-au jucat asemenea celor mici.

Gabriela Cristea a precizat că a plătit în jur de 1300 de lei pentru închirierea castelului cu tobogan gonflabil.

Articolul continuă după reclamă

„Anul ăsta eu nu am mai umflat baloane. Știu că m-ați întrebat foarte mulți cât mă costă să închiriez castelul gonflabil și chiar mi-a venit factura. Toboganul pentru care am optat a fost 1299 de lei și mi-au făcut și un discount, plus transportul 150 de lei, 1304 lei ne costă închirierea acestui tobogan. 3 minute și 25 de secunde a durat să se umfle. Mâncarea se gătește, dar avem și comandată, tortul, prăjiturile și înghețata sunt gata”, a spus Gabriela Cristea.

Prezentatoarea Mireasa, Capriciile Iubirii a publicat pe rețelele sociale imagini de la petrecerea Victoriei. Toți copiii au fost foarte încântați de tort, însă mama Victoriei a precizat că a renunțat la figurinele de marțipan, pentru a nu le da copiilor atât de mult zahăr. „Cel mai frumos moment al petrecerii Victoriei a fost tortul, de fapt torturileHai cu multi ani traiasca pentru Victoria mea!”. Pe lângă tortul de fistic pentru Victoria, Gabriela Cristea a adus un tort de ciocolată pentru Tavi Clonda, care a împlinit 45 de ani la începutul lui septembrie.

