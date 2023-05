Gabriela Cristea, nevoită să meargă de urgență la medic. Ce se întâmplă cu prezentatoarea TV: "Am făcut o alergie urâtă".

Gabriela Cristea a povestit comunității sale din mediul online cum a ajuns din nou la medic după ce s-a confruntat mult vreme cu o alergie care nu îi mai dădea pace și care i-a afectat profund unghiile. Aceasta a tras un semnal de alarmă cu privire la probleme cu care se confruntă și a povestit ce sfaturi a primit de la specialiști.

Prezentatoarea TV, de la emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii, de la Antena Stars, a ținut să sublinieze că recomandările pe care ea le expune nu trebuie să fie luate ca atare, ci îi îndeamnă pe cei care o urmăresc, dacă se confruntă cu astfel de probleme, să apeleze la specialiști, pentru că doar acolo vor avea parte de un tratament corect.

Citește și: Gabriela Cristea a cântat alături de fetițele sale. Talentul pe care l-a ținut ascuns până acum | Video

Gabriela Cristea se confruntă cu o alergie. Prezentatoarea TV de la emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii a cerut ajutorul medicilor

Potrivit informațiilor prezentate de site-ul SpyNews.ro, Gabriela Cristea a cerut din nou ajutorul medicilor și a primit un tratament care să o ajute în rezolvarea “alergiei urâte” pe care o are. Ea a povestit că în urmă cu o lună și jumătate i-a apărut o iritație la degetele mari, iar de atunci s-a confruntat cu probleme.

Prezentatoarea TV a făcut o alergie la produsele pentru unghii: „Ei bine, am făcut o alergie foarte urâtă acum vreo lună și jumătate și am avut niște probleme foarte mari cu unghiile mari. Mi-am dat jos tot ce aveam pe unghie și astăzi am fost consultată de un medic dermatolog și de un medic arelgolog. Ideea este că eu o să vă povestesc ce mi-au spus doamnele, doar că recomandarea este să mergeți la medic și nu să vă faceți tratament după ureche sau după cum auziți la mine sau la nu știu cine”, a spus prezentatoarea TV pe Instagram, potrivit SpyNews.ro.

Citește și: Suma uriașă pe care o câștiga Gabriela Cristea în urmă cu câțiva ani. Ce a făcut-o pe vedetă să își dorească să renunțe

Gabriela Cristea s-a dus prima dată la dermatolog primind tratament și recomandarea să oprescă orice fel de vizită la manichiură: „Prima dată am fost la dermatolog, care, din păcate, mi-a zis că foarte multe lucruri în momentul ăsta nu poate să-mi dea să fac, ci doar niște tratamente ca să-mi întărească unghia și să o ajute să crească din nou trainică și bună de la rădăcină, adică aproape șase luni nu voi mai avea voie să fac nici un fel de manichiură cu ceva produse, pot să mă îngrijesc, pot să-mi tai cuticula, pot să le îngrijesc și să fie frumoase, curate, dar fără nici un fel de ceva pe unghie".

Prezentatoarea TV a primit recomandarea de a face un tratament și băi cu ulei de floarea soarelui în care să picure vitamina A și E, care ajută la întărirea unghiilor: "Cu siguranță voi avea nevoie și de ceva vitamine, dar nici vitaminele nu se recomandă până nu îți faci analizele, pentru că tu poți să iei anumite vitamine și să nu ai deficiență, așa că e bine să-ți faci analizele și voi face treaba asta în zilele ce urmează, asta ca să închei cu dermatologul”, a povestit Gabriela Cristea, potrivit sursei citate mai sus.

În urma unei vizite și la aergolog, a aflat că este posibil să aibă o alergie la acrilați, însă rămâne de văzut dacă se confrimă acest lucru în urma analizelor pe care urmează să le facă: „A urmat și vizita la arelgolog și mi-a zis că mă bănuiește că aș avea alergie la acrilați, așa se cheamă, dar problema nu este doar când vine vorba de manichiură, se mai folosesc acrilați și atunci când vine vorba de stomatolog. Eu nu am avut probleme până acum și mi-a zis că nu poate să-mi pună așa un diagnostic după ureche, ceea ce este absolut firesc, dar din experiența ei asta crede că am, însă o luăm pas cu pas.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Citește și: Ce relație are Gabriela Cristea cu familia sa. Cum a răspuns când a fost întrebată de tatăl său

Răsturnări de situație și momente dramatice în cele mai noi episoade. Lia - Soția soțului meu se vede în AntenaPLAY!