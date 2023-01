Gabriela Cristea s-a întors din vacanța în Tenerife. Marele anunț pe care l-a făcut pe rețelele sociale: „De astăzi la muncă”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au petrecut vacanța în Tenerife, iar lipsa lor din spațiul online aproape că i-a îngrijorat pe fani. După o perioadă în care nu au mai publicat aproape deloc pe rețelele sociale, Gabriela Cristea a revenit cu o postare prin care îi liniștește pe urmăritorii săi. Iată ce declarații a făcut prezentatoarea TV, dar și ce a spus despre emisiunea „Capriciile Iubirii”.

Ce mesaj a transmis Gabriela Cristea în mediul online. Marele anunț pe care îl face prezentatoarea TV

Gabriela Cristea a mulțumit comunității sale pentru gândurile frumoase transmise. Aceasta motivează lipsa recentă din mediul online prin nevoia de a avea mai multă intimitate în vacanța cu soțul. De asemenea, prezentatoarea TV și-a anunțat urmăritorii că, în scurt timp, va încărca două clipuri pe YouTube, acolo unde le va arăta oamenilor cum a fost în vacanța din Tenerife:

„Dragilor, vă mulțumim pentru gândurile voastre bune la început de an. Am tot primit mesaje de la voi pentru că nu am mai postat în feed de multă vreme, dar ne-am dorit tare mult să ne bucurăm mai mult de <<noi>> la început de an. Azi noapte ne-am întors din vacanța unde a fost minunat. Noi am ales Tenerife și ne-am bucurat de o insulă desprinsă parcă din altă lume. Toate imaginile filmate le vom grupa în două vloguri pe care le vom încărca în curând pe YouTube, iar zilele următoare o să urcăm aici mai multe poze. De astăzi la muncă, dar vă povestesc mai târziu ce și cum.”, a scris Gabriela Cristea pe contul său de Instagram.

Într-o altă postare, de acum o zi, Gabriela Cristea îi anunță pe urmăritorii săi că s-a reîntors la moderarea emisiunii „Capriciile Iubirii” și că abia așteaptă să poarte discuții lungi cu noii concurenți. Totodată, prezentatoarea TV a anunțat și intervalul de zile în care se va difuza emisiunea:

„Ne-am întors! De astăzi avem întâlniri mai lungi la Capriciile iubirii. De luni și până vineri avem la dispoziție 3 ore de discuții în direct pe Antena Stars.”, a anunțat Gabriela Cristea.

Cu ce boală se confruntă Gabriela Cristea

De curând, Gabriela Cristea și-a luat inima în dinți și a discutat despre boala cu care se confruntă din cauza epuizării. Aceasta a vorbit, într-un interviu pentru viva.ro, despre afecțiunea sa. Se pare că vedeta are o infecție în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul ei imunitar scade.

Prezentatoarea TV a susținut că munca, fără odihnă, i-a afectat sănătatea. De asemenea, Gabriela Cristea a dezvăluit că încearcă să-i vina de hac afecțiunii de care suferă, având o alimentație corectă și consumând vitamine:

„Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine – am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade (...).”, a fost o parte din mesajul transmis de către Gabriela Cristea.

