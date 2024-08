Gabriela Cristea și Tavi, vacanță cu peripeții! Ce li s-a întâmplat când au intrat în vila unde s-au cazat: „Mi-a stat inima!”

Gabriela Cristea a avut parte de un moment uimitor la cazarea din vacanța ei din Corfu, alături de Tavi Clonda și fiicele lor.

Aceștia au avut o surpriză în vila pe care au închiriat-o în Grecia. Mai precis, aceștia au dat peste un șarpe în locuință, lucru care i-a cam înspăimântat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, peripeții în vacanță. Ce au pățit la cazare

Gabriela Cristea și Tavi Clonda alături de cele două fiice ale lor au vrut să aibă parte de o vacanță lipsită de griji. Însă lucrurile au luat o întorsătură neprevăzută, iar aceștia s-au confruntat cu un șarpe în vila lor.

„Locația unde stăm este absolut fabuloasă, dar aseară ni s-a întâmplat o chestie. Fusesem oarecum avertizați, doar că nu am luat în serios. Ne-am gândit că am mai fost în Grecia și nu ni s-a mai întâmplat niciodată. Când am deschis ușa casei, să intrăm în casă, am găsit un șarpe. Era fix la ușă, înăuntru, în locație. Vă dați seama, când am deschis ușa și m-am trezit cu șarpele în fața ochilor, mi-a stat inima. Era un pui de șarpe, pentru că cei ajunși la maturitate sunt foarte rari. E doar un șarpe veninos, dar nu trăiește pe unde stau oamenii', a spus vedeta.

Iată ce a mai spus Gabriela Cristea:

„Am început să iau în serios toate avertizările pe care ni le-a oferit gazda acestei locații și sunt o grămadă de semne care ne spun să avem grijă că totuși viața în natură aici nu este chiar așa cum sunteți voi obișnuiți. Ideal este că în momentul în care vreți să vă încălțați, să luați papucul sau pantoful și să îl scuturați bine. Dacă vreți să vă așezați într-un loc afară, trebuie să luați perna și să o scuturați bine, ca să nu aveți o surpriză neplăcută', a mai completat ea, potrivit viva.ro.

Tavi Clonda, surprins de prețurile mari de la Disneyland

Deși acum se distrează în Grecia, în urmă cu doar două săptămâni Tavi Clonda și Gabriela Cristea și-au dus fiicele la Dinseyland, în Paris. Prețurile de acolo, însă, l-au dat pe spate pe artist.

„Eu am venit să iau două pahare de șampanie. Știți cât am dat pe două pahare de șampanie? 40 de euro! Două pahare de șampanie. În schimb, e frumos, dar lasă telefonul, lasă cardul ăla deoparte! Ia-ți niște cash și, când îl termini, la revedere că e groasă treaba! O fi șampanie din aia bună cu aur. Noroc că mi le-a umplut! Le aștept acum pe fete, să stăm aici frumos la masă, să ne bucurăm. Chiar dacă e scump, aia e”, a spus Tavi Clonda, citat de Revista Viva.

„Mergem la un mic-dejun cu personaje și suntem pregătiți. Nu vă gândiți că această experiență este gratis, ci, ca de obicei, una destul de scumpă. 50 de euro de adult și 40 de euro de copii. Bufetul nu este rău, dar, mă rog, nu vii de multe ori la Disney. De fapt, când scoți bani din buzunar și plătești aici, plătești toată atmosfera asta de poveste pe care ți-o oferă parcul”, a mai transmis Tavi Clonda, potrivit sursei citate.