Gabriela Prisăcariu a făcut furori în costum de baie, în luna de miere. Unde au „fugit” ea și Dani Oțil

Gabriela și Dani Oțil se bucură în prezent din plin de viața de după nuntă, astfel că au și „fugit” în luna de miere. Ce destinație de vis au ales cei doi soți.

Gabriela și Dani Oțil se bucură în prezent din plin de viața de după nuntă, astfel că au și „fugit” în luna de miere. Cei doi soți au ales o destinație superbă pentru vacanță, alegând să meargă doar în formulă de doi, fără micuțul Tiago, pentru mai multă relaxare.

Dani Oțil și soția lui petrec momente de neuitat împreună, după ce au ales o locație de vis pentru luna de miere. După ce au organizat nunta mult visată, cei doi au decis că au nevoie de o vacanță binemeritată.

Gabriela și Dani Oțil au fugit în luna de miere. Modelul s-a pozat în costum de baie și a atras toate privirile

După ce s-au bucurat de o nuntă perfectă, dar și după ce au lucrat intens pentru ca evenimentul să se ridice la nivelul așteptărilor, Dani Oțil și Gabriela se relaxează în prezent pe meleaguri grecești.

Prezentatorul de la Neatza și soția lui au ales Grecia drept locația ideală pentru luna lor de miere, astfel că acum se bucură din plin de briza mării, apă cristalină și apusuri superbe de soare.

Gabriela Oțil le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare că își dorește ca vacanța să fie una cât se poate de relaxantă și să se odihnească pentru a-și încărca bateriile în urma numeroaselor evenimente întâmplate.

„Deci pe vremuri când ajungeam într-o locație din asta superbă, suntem în Grecia, nu știam cum să mă schimb mai repede și să mergem să vizităm, să facem multe lucruri. Acum, după toată perioada asta super agitată, așa intensă și destul de grea tot ce vrei este să dormim.

Eu i-am spus lui Dani că nu fac nimic altceva și am dormit amândoi de nu am știut pe ce planetă suntem. Cred că aș fi putut să dormim până mâine dimineață dar am zis totuși să ne trezim să mâncăm ceva”, a spus Gabriela Oțil pe rețelele de socializare.

Ce au pățit Gabriela și Dani Oțil în luna de miere

Luna de miere a celor doi soți nu a fost nici lipsită de „peripeții”. Imediat cum au ajuns, aceștia au fost luați prin surprindere de o situație neprevăzută. Mai exact, bagajele lor au „dispărut” în aeroport. În stilul lor caracteristic, cuplul a făcut haz de necaz, spunând că vor sta astfel doar dezbrăcați, dacă tot au rămas fără bagaje și se mai află și în luna de miere.

„Știți ce este bine? Noi am ajuns în vacanță, dar bagajele noastre nu. O să stăm dezbrăcați, tot este luna de miere”, a adăugat Gabriela Oțil.