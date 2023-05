Gabriela Prisăcariu a primit o propunere de nerefuzat din partea lui Cătălin Botezatu. Ce s-a oferit să facă creatorul de modă

Gabriela Prisăcariu s-a remarcat ca urmare a prezenței sale în emisiunea „Supermodels by Cătălin Botezatu”, apariție care a propulsat-o în lumea modellingului. De asemenea, soția lui Dani Oțil a continuat să păstreze colaborarea cu Cătălin Botezatu, fiind parte din prezentările de modă organizate de acesta.

Cu toate acestea, lucrurile s-au complicat puțin după ce Gabriela Prisăcariu a devenit mamă, tocmai ea fiind cea care a recunoscut că nu îi este ușor să se împartă între carieră și familie, potrivit Viva.

Astfel, pentru a-i ușura munca, creatorul de modă i-a propus modelului să fie bonă pentru copilul ei și al lui Dani Oțil, atunci când ea defilează pe podium.

Citește și: De ce Gabriela Prisăcariu s-a gândit la despărțirea de Dani Oțil. Ce situație a putut să-i ducă pe cei îndrăgostiți în acest punct

Cătălin Botezatu i-a propus Gabrielei Prisăcariu să fie bonă pentru copilul ei

Gabriela Prisăcariu a fost desemnată câștigătoarea emisiunii „Supermodels by Cătălin Botezatu” în anul 2015, rămânând într-o relație strânsă cu Cătălin Botezatu, potrivit sursei citate mai sus.

În plus, creatorul de modă a descris-o pe Gabriela Oțil ca fiind o profesionistă, oferindu-se, astfel, să aibă grijă de micuțul Tiago cât ea defilează în show-urile sale:

„Ea este una dintre creațiile mele, câștigătoarea Next Top Model, manechina care nu a lipsit la niciunul dintre show-urile mele! Ea poate să facă show! Este o manechină profesionistă, fără de ea, nu pot să fac show-ul! I-am zis să vină, nu avea bonă, mă duc eu bonă o săptămână, numai vino la show! A zis că vine pentru mine! Acum am promis, mă duc și am grijă de el! Dacă așa arată o mamă…”, a spus Cătălin Botezatu, potrivit Ciao.ro și citat de Viva.

Deși a devenit mamă, Gabriela Prisăcariu continuă să aibă o carieră încununată de succes în lumea modei, tot ea recunoscând că băiețelul ei și al lui Dani Oțil este cel care o ajută să rămână activă și să se mențină într-o formă de invidiat:

„Fac tot ce pot, încerc să mă mențin. Tiago mă menține în formă, dar vârsta își spune cuvântul! Tiago este pe baterii, cum spunem noi, și alerg după el toată ziua, mă ține în priză!”, a povestit Gabriela Prisăcariu, citată de Viva.

Citește și: Dani Oțil și micuțul lui și al Gabrielei Prisăcariu, imagine de arhivă din trecut. Mesajul scris de prezentatorul tv pe internet

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu au schimbat șase bone până acum

Într-un interviu acordat pentru Ciao.ro, soția lui Dani Oțil a recunoscut că a schimbat șase bone până să dea de omul potrivit.

Se pare că inclusiv mama ei o ajută atunci când vrea să petreacă timp alături de soțul ei în vacanță și se simte ușurată că își poate lăsa băiețelul pe mâini sigure:

„Noi avem bonă! În sfârșit am găsit și bonă. Eu sunt acasă în mare parte cam toată ziua, iar când nu este bona, mă mai ajută mama mea. Este o armată de oameni în jurul lui! Suntem la a șasea bonă! Nu noi am fost pretențioși, bonele, în schimb, da. Am avut niște probleme cu ele, dar acum suntem bine. (...) Mama mea gătește foarte bine, sper să mai găsim prin frigider câte ceva când ne întoarcem.”, explica, în urmă cu ceva timp, Gabriela Oțil, pentru sursa citată.

Citește aici continuarea articolului:

Puya e protagonistul episodului exclusiv Întrebări de NErăspuns, ediția specială America Express! Dă PLAY și vezi integral!