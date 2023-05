Gabriela Prisăcariu, imagine adorabilă cu Dani Oțil și fiul lor, la „ora de culcare”. Cum îl adoarme prezentatorul pe micul Tiago

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu formează o familie superbă și nu se feresc să împărtășească imagini din intimitatea casei lor cu prietenii lor virtuali. Mai mult, de când a venit pe lume fiul lor, conturile de pe rețelele de socializare ale celor doi sunt pline de momente adorabile cu micuțul Tiago în prim plan. De această dată, frumosul model a postat o imagine surprinsă la „ora de culcare” care a stârnit reacții.

Cum îl adoarme Dani Oțil pe Tiago. Ce imagine a postat soția matinalului în mediul online

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani este un tătic foarte implicat în viața fiului său. Ori de câte ori au ocazia, cei trei petrec timp de calitate împreună, iar urmăritorii lor de le rețelele sociale au ocazia să asiste la cele mai simaptice momente din viața lor de familie.

Astfel, recent, soția matinalului i-a surprins pe cei doi într-o ipostază care nu putea să treacă nefotografiată. Gabriela Prisăcari a postat pe contul ei de Instagram o fotografie cu Dani Oțil în patul fiului său, în timp ce îl „supraveghează”.

Singura mică problemă, însă, a fost că cel care a adormit primul a fost, de fapt, prezentatorul TV, în timp ce micul Tiago îi veghea cuminte somnul tatălui său.

„A se vedea cine nu doarme”, a fost mesajul scris de soția acestuia alături de imaginea cu cei doi, văzută pe camera de supraveghere din dormitorul copilului.

Ce probleme are Gabriela Prisăcariu cu micuțul Tiago

De curând, Gabriela Prisăcariu a anunțat că trece printr-un moment delicat cu fiul său. Pentru ca deja s-a făcut mare și își exprimă mai ușor dorințele, micuțul Tiago îi dă bătăi de cap mamei sale.

Soția lui Dani Oțil le-a dezvăluit fanilor că fiul său și al prezentatorului TV refuză să se mai schimbe de haine, motiv pentru care îi este foarte dificil să îi facă baie. Vizibil îngrijorată de comportamentul micuțului, Gabriela Prisăcariu a povestit că nu știe ce să mai facă în ceea ce îl privește pe Tiago.

„Am trecut noi de vaccin dar am rămas cu o problemă și mai gravă. Tiago nu mai vrea să se dezbrace, nu mai vrea să fie schimbat de bluziță, și nu mai vrea să facă baie pentru că nu mai vrea să stea dezbrăcat. Am încercat în toate modurile posibile. Cu vorba bună, cu vorba mai puțin bună, deci nu știu ce să mai fac. Efectiv nu reușesc să îl schimb, este un mare circ, un mare plâns, este o mare traumă și nu am reușit să îi fac băiță.”, a mărturisit ea prin intermediul InsaStory-urilor.

