Gabriela Prisăcariu, schimbare surprinzătoare de look. Cum arată acum soția lui Dani Oțil. Fanii au reacționat: „Te avantajează”

Gabriela Prisăcariu și-a încântat fanii cu cea mai recentă schimbare de look. Cei care au văzut-o pe soția lui Dani Oțil au admis că-i stă superb cu breton.

Soția lui Dani Oțil a făcut o vizită la salon și a apelat la o schimbare de look spectaculoasă. Gabriela Prisăcariu are acum breton și nici ea nu se aștepta să-i placă atât de mult.

Cei care o urmăresc pe rețelele sociale pe Gabriela Prisăcariu au complimentat-o pentru schimbarea de look la care a apelat.

Gabriela Prisăcariu, schimbare spectaculoasă de look. Cum arată acum soția lui Dani Oțil. Fanii au fost încântați: „Te avantajează”

„Super drăguță cu breton”, „Îți stă mai bine cu breton. si nu doar ca am eu...dar te avantajeaza”, „Superbă cu breton”, sunt câteva dintre comentariile pe care Gabriela Prisăcariu le-a primit în dreptul unor imagini în care apare cu breton.

De când și-a lăsat breton, soția lui Dani Oțil a fost activă pe rețelele sociale și a arătat cum și-a petrecut timpul liber alături de fiul ei și al prezentatorului. Gabriela și Tiago au stat în pijamale până târziu și s-au jucat împreună.

De asemnea, Gabriela Prisăcariu a publicat și imagini din sala de sport, unde a mers la scurt timp de la schimbarea spectaculoasă de look.

Gabriela Prisăcariu merge din nou la sală, după ce o perioadă a fost nevoită să facă pauză, din cauza problemelor cu spatele. Soția lui Dani Oțil a fost foarte fericită când a revenit în sala de fitness.

„Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare (...) Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea. Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate, pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase”, a mărturisit fotomodelul pe pagina sa de Instagram.

Frumoasa mămică a dezvăluit și motivul pentru care a ajuns în această situație, susținând că tocmai ea a fost cea vinovată.

„Făceam foarte multă sală înainte, dar nu îmi lucram deloc mușchii spatelui și asta a fost o greșeală mare” a mai spus Gabriela.