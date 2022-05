Gabriela Spanic i-a mărturisit lui Lucian Viziru despre cel mai greu moment din viața sa: „A fost când au încercat să ne omoare”

În urmă cu 20 de ani, personajul interpretat de Lucian Viziru o săruta cu patos pe Gabriela Spanic în prima telenovelă românească. Actorul are acum un podcast și a îndeplinit dorința publicului de a o intervieva actrița originară din Venezuela, în vârstă de 48 de ani.

„Am jucat împreună într-un episod, am fost guest-star-uri în episodul respectiv, după care am cântat, am băut un pahar de șampanie de ziua ei și ne-am luat la revedere. Am vorbit și după ce am plecat din țară. Ultima dată când am vorbit la telefon a fost în urmă cu patru-cinci ani”, a povestit Lucian Viziru, înainte de a sta de vorbă cu Gabriela Spanic.

Lucian Viziru s-a ajutat de telefon pentru a-și traduce întrebările în spaniolă. Cei doi au vorbit despre copiii lor, despre momente frumoase, dar și despre momentele nefericite.

Ce a mărturisit Gabriela Spanic despre tentativa de omor la care a fost supusă în 2010

Întrebată despre cel mai nefericit moment din viața ei, Gabriela Spanic a amintit despre momentul în care fosta ei asistentă, Maria Celeste Fernandez, a otrăvit-o cu substanțe toxice. Se întâmpla în 2010, iar femeia a fost condamnată pentru tentativă de omor.

„Cel mai nefericit moment al vieții mele a fost atunci când au încercat să ne omoare! A fost o tentativă de omor împotriva noastră. A fost foarte intens. Unii din presă au zis că am mințit, că nu a fost adevărată povestea cu tentativa de omor. Dar a fost adevărat, multă lume se contrazice. Când mă trezesc dimineața îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt în viață! Isus Hristos este personajul pe care îl admir și îl iubesc cel mai mult în viață”, a povesit Gabriela Spanic în cadrul podcast-ului lui Lucian Viziru.

Totodată, Lucian Viziru a întrebat-o pe cunoscuta actriță dacă i-ar plăcea să călătorească în trecut sau în viitor, iar Gabriela Spanic a spus că pentru ea contează prezentul.

„Pentru mine nu există viitorul, viitorul e aici și acum. Trebuie să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Când plănuiești multe pentru viitor lucrurile nu merg bine. Dar când trăiești acum și aici și te simți bine asta se vede și în viitor.

Mi-e frică rău de moarte, pentru că eram aproape și mi-a fost frică că mor. De fiecare dată când mă trezesc vreau să trăiesc 100 de ani. Eu zic că, după moarte, voi fi în vacanță. Pentru mine după moarte vine viața veșnică, vacanța, unde nu există suferiță, nici durere, nu trebuie să muncești pentru bani, ești fericit 100 %”, a povestit Gabriela Spanic.

