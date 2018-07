Galerie FOTO: LA MULŢI ANI, Barbra Streisand! Artista a dat o veste care a bucurat milioane de fani

Barbra Streisand şi-a încântat milioanele de fani cu o fotografie în care apare alături de soţul ei, actorul James Brolin. Imaginea a fost însoţită de un mesaj înduioşător, în care îi urează “La Mulţi Ani”, la împlinirea a 20 de ani de căsătorie.

“James, chiar au trecut 22 de ani de la prima noastră întâlnire?”

Celebrii artişti s-au căsătorit pe 1 iulie 1998, la doi ani după ce câţiva prieteni comuni “le-au făcut lipeala”.

“L-am cunoscut la o cină. Mă aşteptam să găsesc un bărbat cât un munte, cu faţa ascunsă sub o barbă stufoasă. Am fost surprinsă când a apărut fără nici un fir de păr pe faţă, aşa că l-am întrebat :“cine te-a ciopârţit?”. Mai târziu am aflat că acela a fost momentul în care s-a îndrăgostit de mine.”