George Simion, liderul AUR, face nuntă și invită toți românii. Cine e Iulia Burcea, femeia care ar urma să-i fie mireasă

”Nunta va fi pe 27 august în satul Oveselu din Vâlcea. Știu că e departe pentru unii dintre voi, dar ne organizăm cu autocare din fiecare județ. Nu am glumit: vă aștept pe toți”, a anunțat George Simion pe rețelele sociale.

Liderul AUR nu a dat niciun detaliu despre mireasa lui, însă presa scrie că ar fi vorba de Iulia Burcea, o femeie superbă.

În noiembrie 2021, George Simion a vorbit cu jurnaliștii de la BZI despre relația cu femeia care i-a cucerit inima: „Am 34 de ani, sunt necăsătorit, vreau să mă căsătoresc anul viitor. Pe politică pot să vorbesc ore întregi…

Citește și: Ce apare când intri pe contul senatoarei Diana Ivanovici Șoșoacă. Avertismentul Facebook pentru cei care o urmăresc

Am o relație, sigur, iubesc o fată. La vară (n.r. – face nunta), dar să vedem care sunt condițiile pandemice. La Vâlcea am o locație frumoasă. Am vârsta să mă însor. În 2024 o să fiu ocupat. Îmi doresc mult copii. Îmi doresc șase copii. Cineva mai trebuie să facă copii și în țara asta”.

Cine este femeia cu care George Simion se va căsători pe 27 august 2022

Chiar dacă este un politician foarte vocal, George Simion nu a oferit prea multe detalii despre viața sa sentimentală. Se pare că liderul AUR are o relație cu Iulia, care este controlor financiar la o multinațională cu sediul în Franța, scrie presa mondenă.

Conform România TV, primele imagini cu femeia ar fi apărut chiar pe contul lui George Simion, de Ziua Femeii. Acestea au fost distribuite de el după ce au fost postate de Iulia.

Tot pe 8 martie, au apărut și primele zvonuri despre relația lor, pe care politicianul a ținut-o bine ascunsă, așa cum face cu viața sa privată.

Citește și: Cine este Silvestru, soțul Dianei Șoșoacă. Cum arată bărbatul care i-a devenit al treilea soț

Viitoarea mireasă a lui George Simion se numește Iulia Burcea și a făcut Dreptul la Universitatea Ecologică.

De asemenea, ea a absolvit și un master în consultanță în afaceri, la Facultatea de Administrație și Afaceri, la Universitatea București.

Iulia este născută în zodia Pești și, pe contul ei de Instagram, spune că iubește natura, călătoriile, sportul și mâncarea.

Episod nou din serialul coreean care te captivează este acum în AntenaPLAY.