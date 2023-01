Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, prima apariție tv după ce au spus că divorțează: „Am ajuns la o concluzie”

Georgiana Lobonț și soțul ei au uimit pe toată lumea când au anunțat că nu mai formează un cuplu și urmează să depună actele de divorț. Cei doi au dat marea veste în timp ce erau în vacanță în Maldive, însă la scurt timp nu au mai revenit cu alte declarații, ceea ce pe mulți fani i-a făcut să creadă că este o strategie de promovare pentru noua piesă.

Artista și soțul ei au apărut azi în platoul știrilor Observator, mai îndrăgostiți ca niciodată și cu zâmbetul până la urechi. Georgiana Lobonț a lansat o nouă melodie de dragoste, iar protagoniștii din clip sunt chiar ea și soțul ei.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan, ipostaze romantice în clipul piesei pe care artista l-a lansat

Proaspăt întorși din vacanță, cei doi nu au pomenit nimic de divorț, ba din contră, au spus că sunt mai bine ca niciodată și chiar au pomenit câte ceva și despre planurile de viitor.

„A fost o perioadă liniștită, de când am venit din vacanță a început să fie agitată. Am început cu evenimente, cu melodii noi, videoclipuri. Atât de multe avem de făcut, că nu știm cum să ne împărțim timpul. Cam asta e ideea”, a spus Rareș Ciciovan.

Georgiana Lobonț a venit și ea cu completări și a spus că în vacanță au îmbinat utilul cu plăcutul și au filmat pentru o altă melodie pe care a lansat-o alături de Armin Nicoară.

„Nici în vacanță nu am stat. Că acolo, de fapt, am muncit. Am lansat cu Armin și cu Claudia o piesă nouă care se bucură de succes. Este în trending, a intrat pe locul 10, acum cu noua piesă, suntem pe locul 4. A patra cea mai ascultată piesă din România și pentru noi este chiar un succes. Am filmat așa rapid și am postat-o. Am filmat în 4 sau 5 ore videoclipul, înainte cu o zi de postare. Joi l-am filmat și vineri pe la amiază l-am postat.

Piesa este deja înregistrată. Ne bucurăm tare mult că piesa a venit la timpul potrivit și este un stil nou pe care nu l-am mai abordat. Am zis că este momentul să lansăm ceva pentru că am fost în trending tot cu piese bune și am zis că dacă lansăm piesa asta cu siguranță o vom duce și pe ea unde trebuie”, au mai declarat cei doi la Observator.

Întrebați cum a fost în vacanță, cei doi au spus: „Am ajuns la o concluzie: vom face o vacanță la început de an cu copii, mai facem una doar noi doi și mai facem la final de an încă una cu copii”.



