Ce a publicat Georgiana Lobonț despre soțul și copiii săi, după ce bărbatul a declarat divorțul. Imaginea a stârnit reacții

Georgiana Lobonț nu a oferit niciun răspuns după ce soțul ei a declarat că vrea să divorțeze de vedetă și că avea sta în plan cu cinci ani în urmă, exprimându-se astfel: „Impulsul de moment e de acum 5 ani". Însă, în ziua în care Rareș Ciciovan a făcut declarațiile despre divorț, el alături de soție și copii erau în vacanță, iar cântăreața publica imagini cu bărbatul ei de pe plajele exotice unde își petreceau timpul.

În urmă cu puțin timp, vedeta a postat o imagine-portert de familie, pe pagina sa oficială de Instagram în care se vede clar că partenerul ei de viață o strânge în brațe alături de cei doi copii ai lor.

Georgiana Lobonț, alături de soț și de copii. Imaginea care a provocat confuzie în rândul următorilor vedetei

Pe data de 17 ianuarie 2023, soțul Georgianei Lobonț confirma divorțul de vedetă. Primele declarații ale acestuia au uimit pe toată lumea. Familia, care în fața camerelor părea fericită, își anunța destrămarea, dar doar din partea jumătății masculine.

În plin val de reacții și declarații despre divorț, Georgiana alegea tăcerea și în schimbul vreunei declarații, poza fericită pe rețelele de socializare alături de soțul și copiii săi. Pare, însă, că vedeta vrea să șteargă orice urmă a celor întâmplate, afișându-se în continuare fericită alături de familia ei.

La poza publicată în urmă cu o zi, urmăritorii vedetei au lăsat comentarii în care își exprimau părerea de rău despre cele întâmplate și mai ales cu privire la declarațiile soțului ei. Dacă până acum comentariile fanilor puteau fi verificate, azi nici urmă de ele pentru că vedeta a ales să le șteargă, lăsând în schimb doar comentariile celor care i-au apreciat familia, fără amintească de situația delicată.

Ce declarații a făcut soțul Georgianei Lobonț cu privire la divorț. Rareș Ciciovan a fost extrem de ferm

Soțul cântăreței Georgianei Lobonț, confirma divorțul pe 17 ianaurie, declarând atunci că actele au fost depuse. „S-a terminat și cu asta am spus tot", a spus soțul Georgianei Lobonț. Mai mult decât atât, soțul a spus că voia să divorțeze de Georgiana Lobonț de acum 5 ani.

Ce a spus când a fost întrebat de copii a uimit pe toată lumea: „Ce treabă au copiii cu a fi doi oameni ok? Copiii se fac fără discernământ", a spus bărbatul pentru Antena Stars.

În timp ce păreau o familie puternică și stabilă, soțul declara că relația lor a ajuns la capăt de drum: „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot! Gata, un nou început pentru fiecare și cam asta-i tot!", spune soțul Georgianei Lobonț. Întrebat care a fost impulsul, bărbatul a răspuns cu repeziciune: "Impulsul de moment e de acum 5 ani".

Întrebat cum a primit Georgiana vestea, el a spus:„"Nu știu sunați să întrebați să vă răspundă, nu știu. Am făcut doi copii, sunt frumoși, sunt deștepți, seamănă cu mine, Ce să zic?".

Reporterul a încercat să-i spună că poate lucrurile se vor așeza între ei, însă bărbatul a fost ferm: „Așa era acum 5 ani. Atunci era posibilă chestia asta, dar astăzi, astăzi este gata! Orice lucru are un început și un final".

Reporterul Antena Stars: „Cu toate acestea, în toată perioada asta, când tu spui că voi nu sunteți ok, voi ați făcut copilașii!"

„Ce treabă au copiii cu a fi doi oameni ok? Copiii se fac fără discernământ. Ce treabă au copiii cu doi oameni? Nu vreau să fie urât ce spun. Aci oameni poate nu sunt ok. Unul dintre ei poate merge în sus altul în jos și din diferență. Eu vorbesc strict de diferență", a mai spus în încheiere pentru Antena Stars soțul Georgianei Lobonț, care a confirmat divorțul de soția lui.

