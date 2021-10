Gerard Butler, surprins pe plajă alături de iubita lui. Cât de bine arată Morgan Brown în costum de baie

Actorul Gerard Butler, care a furat inimile a milioane de admiratoare, încă se menține în formă la 51 ani. Faimosul actor s-a împăcat de curând cu iubita lui Morgan Brown, în vârstă de 50 ani, și au fost surprinși la plajă împreună de către paparazzi.

Iubita lui Gerard Butler a întors toate privirile

Gerard Butler se află în vacanță în Puerto Rico alături de frumoasa lui iubită. Actorul scoțian i-a surprins pe toți când s-a afișat cu partenera sa pentru că puțini au reușit să îi ghicească vârsta. Toți au crezut că se iubește cu o femeie mult mai tânără decât el, dar se pare că Gerard și Morgan sunt de aproximativ aceeași vârstă.

Morgan Brown are o siluetă de invidiat la 50 de ani, fiind un exemplu de urmat pentru multe femei. Cu un trup zvelt, picioare subțiri și un abdomen tonifiat, Morgan a atras toate privirile la plajă. Frumoasa brunetă a optat pentru un costum de baie verde, care abia i-a acoperit părțile intime, potrivit Daily Mail.

După împăcare, Gerard și Morgan par să fie mai îndrăgostiți ca oricând. Paparazzii i-au surprins pe cei doi la o plimbare romantică pe plajă, ținându-se de mână.

Morgan și Gerard au o poveste de dragoste plină de peripeții. Cei doi s-au despărțit în august anul trecut, după o relație de 6 ani. Cuplul a fost văzut pentru prima dată împreună în 2014 și de atunci au menținut o relație destul de instabilă, aceștia au avut parte de-a lungul timpului de mai multe despărțiri și împăcări, semn că dragostea îi aduce de fiecare dată împreună.

Deși s-a zvonit că cei doi s-au despărțit nu mult după ce au început inițial relația, au fost văzuți împreună de mai multe ori pe tot parcursul anului 2015, cu tot cu zvonurile de despărțire care circulau în 2016. De atunci, cei doi s-au împăcat și despărțit de mai multe ori.

Despărțirea de Morgan pe timpul pandemiei i-a adus multă suferință actorului care a recunoscut totul într-un interviu pentru news.com.au.

Accidentul care l-a făcut pe marele actor să își regândească viața

Faptul că și-a petrecut majoritatea pandemiei singur, fără parteneră, l-a făcut să își amintească cât de grea a fost și perioada de dinaintea pandemiei.

În 2017, Gerard Butler a suferit un accident care i-a schimbat complet viața. Actorul, care conducea o motocicletă, a fost lovit de un autoturism și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

Din păcate, acea intervenție chirurgicală a eșuat și apoi a mai fost nevoit să fie supus altor 7 operații pentru a se recupera.

“Lucrurile prin care am trecut, nu ca actor, ci ca persoană, mă fac să mă gândesc la la un altfel de impact pe care trebuie să îl am asupra lucrurilor. Așa că am început să fiu mai atent și sunt într-un quest acum”, a povestit pe atunci actorul.

