Gestul lui Jador pentru o femeie care a mers lângă scenă, plângând pentru sănătatea lui. Ce a făcut manelistul

După anunțul că renunță la muzică din cauza problemelor de sănătate, Jador a dat asigurări că își va onora contractele. Astfel, a mers la concertele și evenimentele la care a promis că va fi prezent.

La un concert, Jador a observat lângă scenă o femeie care plângea. Nu a stat pe gânduri și a oprit concertul pentru a o liniști pe fana sa.

”De ce plângi?”, a întrebat el și s-a oprit din cântat. Apoi a mers spre ea și a întrebat-o, din nou, de ce plânge.

”Zi-mi de ce plângi. De ce plângi?”, a spus el și a luat-o de mână pe fana sa. Manelistul s-a aplecat și a pupat-o pe aceasta pe cap. ”Sunt foarte bine. Jur că sunt foarte bine.”, i-a zis artistul, în timp ce îi ștergea lacrimile.

La final, s-a aplecat și a pupat-o iar pe aceasta, în timp ce o ținea de mână. El a continuat să îi spună că e bine, să nu se îngrijoreze.

Imaginile au fost postate pe contul de Tiktok al lui Jador, iar comentariile au început imediat să curgă. Internauții l-au felicitat pentru gesturile făcute pentru femeia din public și i-au urat multă sănătate.

”Dumnezeu zice să nu ne facem griji de ziua de mâine că are el grijă de ea! Are el grijă de păsările cerului dar de noi care ne-a creat din iubire pură de lumină!”, a scris Jador la descrierea clipului.

Jador și-a anunțat retragerea din muzică. Ar avea probleme de sănătate

Recent, Jador a anunțat că dorește să-și încheie cariera muzicală și să se concentreze pe sănătatea sa. Mesajul a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că însoțea două fotografii cu artistul pe patul de spital.

Miercuri, 14 iunie, manelistul transmitea următorul mesaj: ”Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023 Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite….pentru jadorasii mei! Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă!

ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞! In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastra!”

