Jador și iubita Alexandra, dialog pe internet după ce tânăra i-a promis sprijin necondiționat. Mesajul de dragoste al artistului

Jador și-a oficializat recent relația cu Alexandra. Părea că artistul trece printr-o perioadă înfloritoare, cu reușite pe toate planuri. Lucrurile nu stau deloc așa.

În urmă cu câteva zile, cântărețul de manele și-a anunțat retragerea din muzică. A făcut-o cu o postare care i-a îngrijorat pe cei care îi urmăresc activitatea în mediul online.

Jador chiar menționa că e posibil să nu mai fie și transmitea că dacă se va întâmpla acest lucru, lasă muzica moștenire celor ce îl iubesc.

După ce lucrurile s-au mai calmat, iar Jador a continuat să-și onoreze contractele, acesta a menționat că va mai cânta, însă nu o va mai face atât de des ca în prezent.

Iubita Alexandra este alături de Jador, pe care l-a asigurat de sprijinul ei necondiționat. Acest mesaj l-a emoționat pe manelist. El i-a răspuns printr-o declarație de dragoste, care a fost apreciată de mai bine de 700 de persoane.

”Te iubesc, Hoder! ❤️ “Pinky promise” că prin orice greu vei trece, eu voi fi acolo lângă tine! ⭐️ 🤞🏼”, a scris Alexandra la descrierea unei fotografii cu Jador.

”Eu n-am fost în stare să-ţi scriu nici măcar o poezie de dragoste, dar asta nu înseamnă că nu exista dragoste în inima mea cât să inspire toţi poeţii dintr-o carte. Unii ştiu să scrie frumos, unii ştiu să cânte frumos, unii sunt pur şi simplu frumoşi, eu sunt doar un îndrăgostit disperat după tine.❤️”, i-a răspuns artistul.

Jador și-a anunțat retragerea din muzică. Ar avea probleme de sănătate

Recent, Jador a anunțat că dorește să-și încheie cariera muzicală și să se concentreze pe sănătatea sa. Mesajul a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că însoțea două fotografii cu artistul pe patul de spital.

Miercuri, 14 iunie, manelistul transmitea următorul mesaj: ”Va anunt cu părere de rău ca, cariera mea se încheie aici! 2023 Voi scoate piesele pe care le-am pregătit pentru voi anul acesta și care sunt deja pregătite….pentru jadorasii mei! Ultima piesa va fi in luna Decembrie …. Împreuna cu managerul meu și toată echipa am deschis ca sănătatea mea e mai importantă!

ANUL ASTA CÂT NE MAI RĂMÂNE SPER CA DUMNEZEU MA MA TINA IN VIAȚA ȘI SA MAI POT MERGE MĂCAR LA CÂTEVA CONCERTE😞! In cazul in care nu o sa mai fiu … va dau vouă fanilor mei muzica gratis! Va iubesc și sper sa nu va supere acest mesaj😞 aveți grija de sănătatea voastra!”

