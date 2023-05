Gică Popescu a dezvăluit de ce a anulat prima nuntă din viața lui. Ce nu i-a putut ierta niciodată logodnicei de la acea vreme

Gică Popescu a vorbit deschis despre un subiect sensibil din viața lui. Dorind să facă lumină asupra poveștii care l-a marcat în urmă cu ani buni și despre care s-au vehiculat multe teorii, el a explicat că prima femeie cu care a dorit să își lege destinul și să întemeieze o familie l-a trădat într-un mod impardonabil.

Citește și: Gică Popescu și Gică Hagi, suma generoasă donată pentru Turcia: „Așa cum turcii nu îi uită pe Hagi și Popescu, nici noi nu uităm”

Gică Popescu a dorit să lămurească povestea de la acea vreme: „S-au spus multe”

Gică Popescu a mărturisit că a ținut extrem de mult la Oana Deselnicu, citat de Evenimentul Zilei. Fostul fotbalist a povestit că, la început, lucrurile mergeau excelent între ei, însă, de la un timp, a observat un comportament extrem de diferit la femeia iubită:

„Da. Dar n-a fost să fie. Știu că s-au spus multe despre povestea asta. Hai s-o lămurim. Ne cunoșteam cam de un an, pe când eu jucam la Universitatea. Ea venise în vizită la mine, la Eindhoven. A stat cam o lună atunci. Toate mergeau excelent. Ne înțelegeam foarte bine. La un moment dat, însă, am observat o schimbare. Veneam acasă de la antrenament și o găseam mereu supărată. <<Ce ai?>> Ea: <<N-am nimic>>. O lăsam în pace, dar azi așa, mâine așa, devenea clar că ceva era în neregulă. Îmi mergea excelent la echipă, dar mă întristam ajungând acasă. Luaserăm decizia de a ne căsători. Pe atunci credeam că, odată plecat în străinătate, e obligatoriu să mă însor cât mai repede. Nu știu, aveam, așa, o senzație, că rămân neînsurat.”, a spus Gică Popescu, citat de Evenimentul Zilei.

Citește și: Gestul care l-a revoltat pe Gică Popescu! L-a criticat dur pe Emiliano Martinez, portarul Argentinei, după finala CM din Qatar

Gică Popescu a aflat ce făcea logodnica lui când el nu era de față: „Însemna că nu mă respecta”

Gică Popescu și Oana Deselnicu nu doar că și-au făcut planuri de nuntă la acea vreme, ci erau aproape la punct cu toate pregătirile, potrivit sursei citate mai sus. Însă, pe ultima sută de metri, au decis să anuleze marele eveniment.

Pentru că observase că iubita lui devenea din ce în ce mai rece cu el, fostul fotbalist a mărturisit că a decis să înregistreze o discuție între ea și familia ei:

„Văzând că nu vrea să-mi spună ce se întâmplă, m-am gândit să aflu ce vorbea de fapt cu ai ei, cu bunică-sa. E clar că-mi ascundea ceva. Am lăsat o casetă în telefon. Seara, am luat caseta. Am plecat și am ascultat-o în mașină.”, a mărturisit Gică Popescu, potrivit sursei citate mai sus..

Ulterior, Gică Popescu a mărturisit că ce a auzit din partea ei l-a lăsat fără cuvinte: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul. Nu mă mai înțeleg și pace!”, i-ar fi spus Oana Deselnicu bunicii ei, potrivit declarației făcute de fostul fotbalist și citată de sursa menționată mai sus.

Deranjat teribil de cele auzite, fostul fotbalist și actual impresar a decis să anuleze nunta, separându-se definitv la scurt timp după:

„Atunci m-a deranjat teribil expresia aceea: <<Nu mă mai înțeleg cu nebunul.>> Însemna că nu mă respecta, ceea ce devenea un lucru grav. Îi oferisem totul, iar la mine respectul reciproc e lege. Ne-am despărțit în primăvară.”, a mai adăugat Gică Popescu, potrivit Evenimentul Zilei.

Un nou episod de terapie prin comedie e acum disponibil în AntenaPLAY!