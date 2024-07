Gigi Becali a fost implicat într-un accident în Pipera. Totul s-a întâmplat în fața bisericii pe care o construiește

Miercuri, 17 iulie 2024, Gigi Becali a fost implicat într-un accident cu limuzina de lux în Pipera. Evenimentul neplăcut a avut loc chiar în fața bisericii pentru care patronul FCSB a scos o sumă importantă de bani din buzunar.

Gigi Becali a avut parte de o întâmplare neașteptată în cursul zilei de miercuri, 17 iulie 2024, chiar în fața lăcașului de cult din Pipera pe care îl construiește. Patronul FCSB a fost implicat într-un accident ușor cu limuzina de lux, potrivit spynew.ro.

Evenimentul a avut loc la aproximativ două zile după calificarea obținută de FCSB în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Omul de afaceri a trecut prin emoții mari când și-a dat seama că și-a avariat bolidul.

Accidentul în care a fost implicat Gigi Becali a îngreunat traficul pe ruta Pipera - Voluntari. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni că acest traseu este destul de aglomerat, iar când au loc incidente devine un adevărat calvar pentru șoferi.

Ce detalii se cunosc despre accidentul făcut de Gigi Becali în Pipera

Conform sursei citate mai sus, mașina în care se afla patronul FCSB s-ar fi lovit de un alt autovehicul în jurul orei 10:00. Gigi Becali se afla la volanul bolidului său de lux la momentul incidentului, fiind singur. Acesta a lovit o altă mașină de culoare roșie în care se aflau două femei.

Întâmplarea nefericită a avut loc în Pipera, chiar în fața bisericii în care omul de afaceri a investit sume mari de bani. După câteva minute în care s-a asigurat că toată lumea este bine și în care a purtat o discuție lungă la telefon, Gigi Becali le-a spus celor două femei să plece de la fața accidentului, motivul fiind unul bine întemeiat.

Patronul FCSB a apelat la un astfel de gest pentru a nu îngreuna traficul, deoarece în spatele lui se afla o autospecială care se îndrepta către un alt accident mai grav ce a avut loc la doar câțiva metri de incidentul lui Gigi Becali.

Gigi Becali a ajuns în șanț cu bolidul său de lux anul trecut

Pe 12 noiembrie 2023, omul de afaceri a ajuns în șanț cu bolidul de lux după ce un alt participant la trafic a intrat în depășire în același timp cu el. Pentru a evita impactul, patronul FCSB a tras de volan și a ajuns în șanț.

„Nu sunt bine, sunt foarte bine. Veneam de la biserică, am intrat într-o depășire pe centură. Un alt om n-a ținut cont, nu cred că m-a văzut, eram în unghiul mort. A intrat și el în depășire, iar ca să-l feresc pe el am intrat în șanț și gata. Toată lumea e bine, dar acum să ia camerele de luat vederi. Ăla trebuie să oprească pentru că el a fost vinovat și am intrat eu în șanț ca să-l evit pe el.

Nu, tată, eu eram la volan, nu Luțu. Eu am plecat, am lăsat mașina acolo și l-am chemat pe Luțu să ia mașina. Eram doar eu în mașină.”, a declarat atunci Gigi Becali, potrivit romaniatv.net.