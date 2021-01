Gina Pistol a făcut proba cântarului: „Plâng în mine, plâng”. Ce „șoc” a avut frumoasa prezentatoare, în a opta lună de sarcină

Gina Pistol nu a mărturisit exact cât a luat în greutate, însă și-a comparat kilogramele cu o ganteră:

„Nu pot să vă spun câte kilograme am, dar d-aia mi-era mie greu la urcat scări și la mers pe jos. A fost șocul zilei. Eu am văzut, știu că sunt mai pufoasă că nu mai sunt cum eram în urmă cu șapte sau opt luni, dar nu mă așteptam să fie așa multe kilograme și mai am două luni. Imaginați-vă cum e să purtați, să cărați, în fiecare zi o ganteră care depășește 15 kilograme. Să nu credeți că mă plâng, doar că așa sunt eu, îmi place să fac haz de necaz și să parodiez mici etape sau întâmplări din viață”, a spus vedeta pe Instastory.



Gina Pistol se confruntă cu o stare de oboseală continuă, în timpul sarcinii

Recent, vedeta a povestit pe Instastory că în ultimele luni de sarcină s-a confruntat cu o stare de oboseală continuă:

„Eu nu știu cum reușiți sau cum ați reușit să vă adunați, dar eu nu îmi revin! Am o stare de zi de duminică continuă. Vreau doar să stau, să lenevesc, să dorm. Nu vreau decât să stau, să ascult muzica, să citesc. Mai gătesc din când în când câte ceva, atât cât pot eu, pentru că deja nu mai pot. Orice fac este înmulțit cu 10 ca nivel de greutate. Mai am puțin și intru în luna a opta, practic mai am foarte puțin. Doamne, abia aștept", a povestit Gina Pistol.