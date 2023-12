Gina Pistol a publicat un portret superb de familie, realizat în fața bradului de Crăciun. Momentul în care Josephine colindă

Gina Pistol, Smiley și Josephine au împodobit împreună bradul, iar momentul a fost filmat și publicat pe rețelele sociale. În videoclip se aude vocea fetiței cântând „Moș Crăciun cu plete dalbe”.

Gina Pistol a publicat pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu momentul în care a împodobit bradul alături de familie. Imaginea în care Josephine apare alături de părinții săi privind bradul de Crăciun i-a topit pe fani.

Artistul a publicat un videoclip realizat în timp ce se împodobea bradul. Videoclipul debutează cu vocea micuței Josephine Ana Maria, cântând un colind: „Moș Crăciun/ Moș Crăciun”.

„Dacă de-a lungul anului fugim în toate colțurile, alergăm constant, Crăciunul înseamnă ACASĂ.

Doar atât: linistea, iubirea, căldura de acasă. E tot ce îmi doresc, ce îmi trebuie și ce mă bucură enorm - timp cu familia. Un Crăciun plin, frumos, curat vă urăm noi, familia Maria”, a scris Smiley în dreptul videoclipului.

Imagini adorabile cu Josephine, lângă bradul de Crăciun

În imagini apare și Gosha, motanul familiei.

„Doamne, sunțeti superbi!”, „Crăciunul e locul și timpul unde poți vedea iubirea adevărată! Sărbători Fericite”, „Sunteți minunați! Un exemplu frumos pentru toți tinerii....Și noi "tinereii"trecuti de 60 va iubim și va dorim sărbători fericite!”, sunt câteva dintre comentariile primite de familia Maria în dreptul imaginilor înduioșătoare publicate pe rețelele sociale.

Gina Pistol, declarații emoționante despre fiica ei. Ce dorește să se întâmple în următorii 15 ani cel puțin

Gina Pistol a mărturisit că a decis să investească cât mai mult în sănătatea ei mentală, fizică și sufleteacă, pentru a fi cât mai mulți ani perfect sănătoasă pentru Josephine.

„Mai aveam o frământare, dar este parerea mea. Consider că cele mai importante investiții pe care tu le poți face sunt pentru tine, în tine. Într-un terapeut, un psiholog bun și într-un abonament la sală, cu un antrenor bun sau pur și simplu să faci mișcare. Sî te plimbi în parc, să alergi, să faci mișcare. Pentru că eu stau să mă gândesc, ”Băi, am 42 de ani! Fiica mea are doi ani și jumătate aproape. Eu, vreau-nu vreau, trebuie ca cel puțin 15 ani de acum încolo să fiu sănătoasă la trup, la minte și la suflet. Să fiu sănătoasă pentru ea. Iar asta înseamnă că tre` să investesc în mine și tre` să trag de mine, să fac tot posibilul să fiu, așa cum am zis, sănătoasă la trup, la minte și la suflet, pentru copilul meu”, a spus Gina Pistol pe Instagram, vizibil emoționată.

„De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Cu toate astea n-o fac. Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg termin antrenamentul. Este un proces, durează un pic până mă obișnuiesc cu ritmul ăsta”, a mai spus Gina Pistol în urmă cu o lună.