Gina Pistol, pregătiri înainte de a deveni mamă. Primele imagini cu mobila din camera fetiței pe care o va aduce pe lume

Citește și: Gina Pistol, apariție surprinzătoare cu un look de sirenă. Cum arată cu părul lung și roșcat

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit pana acum!”, a spus GIna Pistol într-un vlog pe care l-a realizat împreună cu iubitul ei.

Citește și: Ajut eu! Gina Pistol a plâns în hohote în fața chefilor, emoționată de povestea Tudoriței. Vedetele au licitat pentru farfurii

Gina Pistol își ține la curent fanii în ceea ce privește evoluția sarcinii

De atunci, Gina și-a ținut la curent fanii de pe rețelele sociale, a postat imagini cu burtica de gravidă și și-a expus părerea în ceea ce privește evoluția sarcinii:

„Fetița lui mama! Mă uitam aseară pe tot dosarul ei, pe toate morfologiile şi ecografiile. Tocmai am încheiat morfologia trimestrului doi în urmă cu câteva zile şi este incredibil cum se dezvoltă de la o săptămână la alta. Dacă la început ne uităm şi nu înţelegeam nimic, acum începe să prindă formă.La morfologia trimestrului 2 am văzut-o mai bine ca niciodată şi ne-am dat seama de trăsăturile ei cât de cât, încă nu este produsul final, dar a fost minunat”, a mărturisit vedeta pe Instagram.