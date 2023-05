Gino Iorgulescu, șeful Ligii Profesioniste de Fotbal, a ajuns la spital. În ce stare se află tatăl lui Mario Iorgulescu

Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), funcție pe care o ocupă din 2013, a ajuns la spital, fiind sub supraveghere medicală. Fostul fotbalist a povestit cum se simte în prezent.

Gino Iorgulescu a ajuns la spital. În ce stare se află șeful Ligii Profesioniste de Fotbal

În vârstă de 67 de ani, președintelui LPF i s-a făcut rău, așa că a ajuns pe mâna medicilor. Gino Iorgulescu se află sub supraveghere medicală, iar medicii nu i-au spus decât că ar putea să fie din cauza stresului, dar și a altor probleme de sănătate cu care se confruntă.

„Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament.

Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent.

Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate”, a declarat președintele LPF pentru Cancan.

Fiul lui, Mario Iorgulescu, a fost condamnat la închisoare

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru infracţiunea de omor şi doi ani de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, judecătorii contopind pedepsele din dosarul accidentului produs de fiul lui Gino Iorgulescu cu o sentinţă din 2018, în care Mario Iorgulescu fusese condamnat pentru complicitate la lipsire de libertate în mod ilegal. În final, pedeapsa este de 15 ani şi 8 luni de închisoare, sentinţa nefiind definitivă, scrie News.ro.

Judecătorii Tribunalului Bucureşti l-au condamnat pe Mario Iorgulescu la 14 ani de închisoare pentru infracţiunea de omor, doi ani de închisoare pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la care au adăugat pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, pe o perioadă de cinci ani, printre interdicţii regăsindu-se şi cea privind conducerea de autovehicule pe drumurile publice.

În plus, magistraţii Tribunalului Bucureşti au dispus, prin sentinţa pronunţată vineri, introducerea datelor genetice ale lui Mario Iorgulescu în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Prin aceeaşi soluţie, Tribunalul a respins ca nefondată acţiunea civilă formulată de partea civilă Spitalul Clinic de Urgenţă Elias.

De asemenea, completul de judecată a luat act că City Insurance, asigurătorul la care avea poliţă încheiată maşina condusă de Mario Iorgulescu, se află în faliment, dar că, prin lichidatorul judiciar, a încheiat tranzacţii pe latura civilă a cauzei cu patru dintre rudele victimei, care au renunţat, astfel la orice alte pretenţii.

Instanţa de judecată a admis acţiunea altor două rude ale victimei accidentului care s-au constituit părţi civile în dosar şi cărora Mario Iorgulescu trebuie să le achite câte 50.000 de lei daune materiale şi câte 100.000 de euro daune morale.

Autovehiculul Aston Martin la volanul căruia se afla Iorgulescu atunci când a produs accidentul va fi restituit companiei Unicredit Leasing la rămânerea definitivă a hotărârii, a mai decis instanţa. Maşina este depozitată la sediul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. Instanţa a dispus de asemenea menţinerea sechestrului asigurător asupra mai multor bunuri ale lui Iorgulescu, până la concurenţa sumei totale de 113.000 lei şi 215.000 Euro.

Sentinţa, pronunţată după trei amânări nu este definitivă.

Mario Iorgulescu, fiul preşedintelui LPF, Gino Iorgulescu, a provocat în 8 septembrie 2019 un accident rutier, pe şoseaua Chitilei, din Bucureşti, soldat cu moartea unui tânăr de 24 de ani.

În urma accidentului, Mario Iorgulescu a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti, Secţia ATI, iar ulterior a fost externat pentru a fi transportat la o clinică de terapie intensivă din Italia, unde a rămas internat până în 7 octombrie, când a fost externat şi preluat de un institut de reabilitare psihiatrică din Italia. Ulterior, în 31 octombrie, el a fost internat la o altă clinică din Italia.

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus, în august 2020, trimiterea în judecată a lui Mario Iorgulescu pentru omor şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe, se arată într-un comunicat de presă transmis de Parchet, potrivit News.ro.

