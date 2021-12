Giovanna Antonelli, apariție rară cu fiul său. Cât de mult a crescut și cum arată băiatul actriței Jade, din Clona

În trecut, Giovanna Antonelli impresiona cu trupul său extrem de frumos și bine conturat, iar aparițiile sale în rolul Jade, în costume arăbești tăiau răsuflarea. Astăzi, este femeie în toată firea, la fel de fermecătoare și la 45 de ani, cu o familie împlinită.

Timpul pare să fi fost extrem de blând cu celebra artistă, care la vârsta de 45 de ani are un trup asemănător cu al unor femei în floarea tinereții, deși este mama a trei copii.

Cum arată fiul actriței Jade, din Clona. Giovanna Antonelli își ține în brațe “cavalerul”

Giovanna Antonelli se mândrește cu un băiat superb, un adevărat cavaler, ajuns la vârsta adolescenței. Ea este mamă a trei copii, un băiat în vârstă de 16 ani și două fete de 11 ani.

Pietro Antonelli Benício apare rar alături de mama sa pe rețelele de socializare, are o viață discretă și nici pe pagina sa oficială de Instagram nu postează foarte des.

Citește și: Carmen Salinas a murit. Cunoscuta actriță mexicană avea 82 de ani. Declarația fiicei ei, Maria Eugenia, după moartea actriței

Imaginile postate de actriță au făcut vâlvă între admiratorii săi care s-au grăbit să-i transmită cele mai frumoase gânduri și să o felicite pentru băiatul său, care a crescut și face pași către viața de adult.

Acesta îi seamănă leit la zâmbet și la privire și o ține în brațe pe mama sa care a făcut furori la nivel mondial prin talentul său.

Citește și: Thalia, ipostazele sexy în costum de baie, la 49 de ani. Cum arată frumoasa artistă

De-a lungul timpului, Giovanna a făcu eforturi mari pentru a interpreta roluri în producții care i-au adus succesul. De exemplu, ca să intre cât mai bine în pielea personajului Jade, Giovanna s-a antrenat timp de 7 ore pe zi, luând lecții de dans oriental.

Pentru cei care nu știu, Jade este o tânăra musulmancă crescută în Occident obligată să se supuna regulilor stricte ale Islamului după moartea mamei ei. Telenovela a fascinat milioane de telespectatori și a fost difuzată în peste 38 de tari si refăcută în Spania și Mexic, popularitate care a propulsat-o pe Giovanna Antonelli în topul celor mai apreciate și cunoscute actrițe din Brazilia.

Una dintre cele mai îndrăgite telenovele difuzate la noi a fost, fără îndoială, "Clona". Povestea de dragoste dintre o femeie musulmană, care îşi reneagă tradiţiile şi religia, și un brazilian a ținut cu sufletul la gură milioane de oameni.

Citește și: Natalia Oreiro, imagine rară cu băiatul ei. Cum arată micul Merlin și cât de bine seamănă cu mama lui faimoasă

Acest rol avea să-i aducă celebritatea Giovannei Antonelli, actrița care i-a dat viață personajului Jade. Prin ea, am admirat şi am criticat cultura musulmană şi am luat parte la evoluţia medicinei, care, în film, a creat o fiinţă umană, după modelul oii "Dolly". Toate la un loc au făcut din "Clona" o telenovelă care a cucerit publicul!

Super-Finala iUmor este ACUM în AntenaPLAY ▶ Vezi și tu momentele memorabile și cine a câștigat premiul de 20.000 de Euro