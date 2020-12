Grasu XXL a anunțat despărțirea de Laura Andreșan pe Instagram. Ce gest surprinzător a făcut mama fetiței sale după separare

"Am fost o norocoasă pe toată perioada sarcinii. Puiul nostru nu s-a lăsat așteptat, a venit imediat ce l-am chemat, primul trimestru nu a fost (aproape) deloc dificil, al doilea a fost de-a dreptul minunat, iar ultimul un pic greuț- dar nimic de speriat. Când am avut nevoie de medic l-am găsit imediat, analizele au ieșit tot timpul perfect, eu am putut să muncesc până în luna a opta și tot așa. Până și la achiziția căruciorului ne-am împiedicat de “cel potrivit” care să încapă în mașina mică și roșie a lui mami", scria Laura Andreșan.

Cu toate acestea, ca în orice sarcină, dincolo de momentele plăcute, au existat și situații nu tocmai îmbucurătoare.

Grețurile i-au dat de furcă la începutul perioadei de maternitate, iar în următoarele două trimestre a avut arsuri gastrice, dureri de spate și stări emoționale schimbătoare.

În iunie, Laura a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și perechea a vrut să se bucure de ea în liniște. La o săptămână distanță ei au făcut public acest lucru.

Cum s-au cunoscut Grasu XXL și Laura Andreșan

Cei doi s-au întâlnit în 2007, la filmările unui videoclip. De atunci, au rămas împreună, în ciuda încercărilor cu care s-au confruntat.

Și nu au fost puține căci la începutul relației lor, Laura lua parte la multe scandaluri mondene care i-au adus, în cele din urmă, celebritatea.

Totul s-a liniștit de câțiva ani, după ce aceasta a ales să urmeze studiile în psihologie, domeniu în care lucrează în prezent.