Hafthor Bjornsson, actorul din "Game of Thrones", a slăbit extrem de mult. Cum arată acum

Actorul înalt, solid și plin de mușchi a slăbit 45 kilograme și arată acum total schimbat. Hafthor, cunoscut drept The Mountain, este una dintre figurile care inspiră putere și care pare destul de fioros, având în vedere statura lui, a slăbit mai mult decât și-ar fi imaginat fanii.

Bjornsson a devenit faimos pentru însuși statura lui și fizicul impunător. În cele 5 sezoane ale serialului “Game of Thrones”, Hafthor a fost celebru pentru faptul că era extrem de tăcut și extrem de puternic în același timp.

De la 205 kilograme la 155 kilograme

După ce a slăbit peste 40 kilograme, eroul din “Game of Thrones” arată acum aproape pe jumătate pe cât era înainte.

În 2020, Hafthor s-a retras de la competițiile pentru culturism și s-a pregătit să debuteze ca boxer. Pentru asta a avut nevoie să slăbească 45 kilograme, fiind astfel în formă, dar mai slab decât înainte.

Deși a slăbit, actorul are aceeași figură fioroasă și fiind în continuare plin de mușchi, acest lucru îl face să fie de temut. După ce a slăbit, mușchii lui sunt mult mai proeminenți acum, iar actorul are un fizic sculptat perfect de vreme ce petrece mult timp în sala de forță.

Pentru a ajunge la un asemenea rezultat și a reuși să pornească de la 205 kilograme și să ajungă la 155 kilograme, Hafthor a avut nevoie de multă disciplină. Actorul și-a făcut un program strict de mers la sală și a adoptat un stil de viață sănătos, bogat în proteine.

Pentru a-I ajuta și pe alții, Hafthor a ales să facă un video pentru canalul său de YouTube unde a explicat ce exerciții fizice face și ce anume mănâncă pentru a se menține în formă.

“Sunt extrem de mulțumit de felul în care arăt acum. (…) Mă simt bine, sunt sănătos”, a declarat actorul.

Spin off-ul serialului “Game of Thrones”

"Game of Thrones" este unul dintre cele mai apreciate și cunoscute seriale, iar acum au apărut și primele imagini din spin off-ul producției.

"Game of Thrones" a făcut furori în rândul populație în anul 2011, iar acum spin off-ul producției este mai așteptat ca niciodată. Serialul „House of the Dragon" este un spin off al seriei de succes "Urzeala Tronurilor", iar filmările sunt în toi.

Fanii sunt foarte nerăbdători să afle contiunarea poveștii, mai ales că finalul nu a fost unul la care se așteptat. Serialul „House of the Dragon" este unul extrem de așteptau, unde acțiunea se petrece cu 300 de ani înainte de tot ce s-a întâmplat în cele 8 sezoane.