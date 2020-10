Hilary Duff e însărcinată din nou. Actrița a anunțat că așteaptă al treilea copil

Frumoasa blondă este căsătorită cu Matthew Koma și împreună o fetiță, pe Violet, iar Hilary mai are un băiețel din căsnicia anterioară, pe nume Luca.

Hilary Duff, în vârsta de 33 de ani, și-a câștigat popularitatea de-a lungul timpului pentru rolurile ei în filmele Lizzie McGuire, Cheaper by the Dozen, A Cinderella Story și The Perfect Man. Frumoasa Hilary este și o cântăreață de succes, având o carieră muzicală strălucită.