Ianca Simion și Violeta Bănică au o relație de prietenie frumoasă. Ce pasiune împărtășesc cele două tinere

Fiica lui Răzvan Simion și cea a lui Ștefan Bănică Junior pare că au devenit prietene bune și își petrec timpul împreună. Cel mai recent loc în care au fost surprinse una în compania celeilalte a fost la un spectacol de teatru, potrivit Viva.ro, care a vizualizat postările publicate pe rețelele de socializare.

Citește și: Ianca Simion intenționează să se mute din țară. Ce studii vrea să urmeze fiica lui Răzvan Simion: „Vreau să ajut”

Ianca Simion și Violeta Bănică au pasiuni comune

Se pare că cele două fete au o legătură de care puțini știu, deși există o diferență de trei ani între ele. Ianca Simion, în vârstă de 18 ani și Violeta, în vârstă de 15 ani, au reușit să lege o frumoasă prietenie și chiar își petrec timpul împreună, mărturie fiind cea mai recentă postare pe Instagram, vizualizată de către publicația mondenă.

Cele două tinere au ales să petreacă timp de calitate împreună și au călcat pragul Teatrului Național din București, acolo unde au vizionat un spectacol. Deși părinții lor sunt faimoși, prezența publică a celor două fete nu este atât de frecventă, ele fiind focusate mai mult pe studiu.

Citește și: Adevărul despre relația dintre Daliana Răducan și fiica lui Răzvan Simion. Ce legătură puternică există între cele două

Ce carieră intenționează să urmeze Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Junior

Deși are o mamă cu o carieră în televiziune și un tată artist, Violeta Bănica nu pare să dea semne că ar vrea să urmeze una dintre aceste vocații. Andreea Marin a spus despre fiica ei că nu are de gând să urmeze o meserie în domeniul showbiz-ului, ci și-ar dori să devină avocat, potrivit Viva.ro. Cu toate acestea, tânăra este încă destul de mică și are timp să se răzgândească:

„Violeta este în clasa a IX-a la școală , e foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu. Așa se gândește ea și vom vedea, mai are încă niște ani de așteptat, dar așa își dorește. Se gândește la Drept în momentul acesta, dar eu i-am spus că mai are timp de revelații.”, a declarat Andreea Marin, pentru impact.ro, citat de Viva.ro.

Citește și: Cât costă studiile fiicei Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică. Violeta urmează cursurile unei școli private

Cum se înțelege Violeta cu tatăl ei, Ștefan Bănică Junior

Andreea Marin și Ștefan Bănică Junior au divorțat în urmă cu mult timp. Rodul iubirii lor este Ana Violeta, unica fiică a prezentatoarei TV. Violeta mai are un frate vitreg, pe Radu, în vârstă de 19 ani, pe care a mărturisit că îl admiră foarte mult. În ceea ce privește relația cu tatăl ei, Violeta a spus că îl iubește enorm și se înțeleg bine:

„Relația mea cu tata este foarte bună. Îi iubesc pe amândoi, normal, de la cer până la pământ. Tata nu vorbește foarte mult, doar că sunt chestiile alea mici pe care nu le spui neapărat, dar le arăți prin gesturi, care contează foarte mult la el și îmi place asta la el și la mine la fel. Pe frati-miu îl ador! E idolul meu, e persoana mea preferată și sunt foarte mândră de el.”, a povestit Violeta pentru o emisiune televizată, citată de aceeași sursă menționată mai sus.

Citește și: Ce sport practică Violeta, fiica lui Ștefan Bănică și a Andreei Marin. E foarte popular în rândul bărbaților

Un episod special Mireasa: Confesiuni | Sezonul 2 te așteaptă acum în AntenaPLAY!