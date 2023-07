Îl mai ții minte pe Daniel Ilie de la trupa Varză? A fost plecat din țară și a avut o mulțime de job-uri la care nu te-ai aștepta

Daniel Ilie a avut o mulțime de locuri de muncă. Artistul a renunțat la muzică și a fost nevoit să muncească în străinătate pentru a-și asigura un trai decent. Iată cu ce s-a ocupat.

Daniel Ilie aka Varză a povestit despre locurile de muncă pe care le-a avut după ce s-a lăsat de muzică | Antena 1 / Captură YouTube

Daniel Ilie este cunoscut drept „Varză”, trupa din care a făcut parte în anii 2000 a renunțat la muzică ș i a fost plecat o perioadă în străinătate. S-a reîntors în 2019 pentru a participa la iUmor și deși spunea că vrea să rămână definitiv în România, iată că a decis să plece din nou o perioadă. Anul acesta s-a reîntors și a participat din nou la show-ul de umor ajungând până în finală.

Finala iUmor, sezonul 14, 21 mai. Daniel Ilie aka Varză și-a luat „knockout” de la Delia. Trebuie să asculți povestea aceasta!

Ce locuri de muncă a avut Daniel lie aka Varză în trecut. Fostul concurent iUmor a făcut de toate pentru a câștiga bani

Daniel Ilie este recunscut pentru melodiile lansate cu trupa Varză, dar și din emisiunea „Taxi Driver”. Înainte de a ajunge în lumina reflectoarelor, însă, el a cochetat cu improvizația și chiar a fost premiat de 27 de ori. De aici și pasiunea lui pentru stand-up. În 2019 a participat la iUmor, acolo unde i-a dat pe spate pe jurați cu glumele sale din indusria muzicală.

Daniel Ilie, aka Varză, a renunțat la muzică și a fost nevoit să se reprofileze pentru a câștiga bani. Invitat în cadrul podcastului Vin de-o poveste moderat de Radu Țibulcă, Varză a povestit ce locuri de muncă a avut cât timp a fost plecat în străinătate. El a dezvăluit că de la o viață pe scenă a ajuns să livreze ziare în cele mai grele condiții.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Varză a plecat în Danemarca, livra ziare pe viscol, pe ploi torențiale , pe scuter pentru că nu aveam ce să fac și nu pot să stau. Nu îmi pune nimeni țigări în buzunar, nu îmi ia nimeni haine și atunci, Varză a plecat și livra ziare în Danemarca. Un an și ceva aproape de doi, după care s-a întors cu bani mulți și a mai făcut iar lucruri. A mai apărut iUmor, după care, cât a fost pandemie, Varză a plecat în Anglia și a livrat pizza. A lucrat pe șantier. Am pe YouTube puse toate astea. Am lucrat o săptămână în fabrica de saltele. Am făcut lucruri, nu am stat deloc pe loc”, a spus Daniel Ilie la Vin de-o poveste.

Varză s-a calificat direct în finala sezonului 14 iUmor. Ce plănuiește să facă dacă va câștiga marele premiu de 20.000 de euro