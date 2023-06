Deși a devenit cunoscut pentru muzică, se pare că pasiunea sa din copilărie era alta. Află din rândurile de mai jos ce sacrificii a făcut Mihai Sturzu pentru a deveni un comandant de aeronavă, după ce s-a lăsat de muzică!

Îl mai ții minte pe Mihai Sturzu de la Hi-Q? Cum a reușit să devină comandant de aeronavă, după ce s-a lăsat de muzică

Mihai Sturzu a devenit cunoscut la începutul anilor 2000 ca membru al trupei Hi-Q, alături de Dana Nălbaru și Florin Grozea, însă, după destrămarea formației, fiecare membru a luat-o pe un drum separat.

Mihai Sturzu a ales să pornească spre o profesie care nu avea nicio legătură cu viața de artist, dar care provenea dintr-o pasiune din copilărie. Astfel, după o scurtă activitate politică, el a ajuns să fie comandant de aeronavă. Iată cât de greu i-a fost să ajungă până aici!

Cum a reușit Mihai Sturzu să ajungă comandant de aeronavă

După ce a trecut cu brio peste o serie de probe grele, Mihai Sturzu a reușit să își ia brevetul de zbor, iar, din această primăvară, a devenit comandant de aeronavă, potrivit Viva.

El a explicat că ceea ce face acum nu e cu nimic diferit față de meseria de pilot, întrucât grija față de pasageri trebuie să fie aceeași:

„Nu au fost mari emoții (la examen – n.r.). Pe scurt, acum, după trecerea examenului, când urc în cabină, mă așez în stânga, iar nu în dreapta. Așa a fost să fie! Nu mai e nimic de spus despre ce a fost. Grija față de pasageri e aceeași. Nu s-au schimbat esențial datele problemei. Tot ce am de făcut e aproape la fel ca și mai înainte. Să mă simt bine la manșă și să-i duc pe cei care călătoresc în același avion cu mine cu bine, la casele și destinațiile lor.”, dezvăluia Mihai Sturzu pentru o publicație online de știri, citat de sursa menționată mai sus.

În plus, Mihai Sturzu a fost nevoit să înregistreze și cel puțin 3.500 de ore de zbor la manșa avioanelor și să susțină mai multe examene:

„De obicei, acest examen are un prag minimal de 1.500 de ore de zbor. Numai că, în compania în care lucrez, acest prag e mult mai sus, de 3.500 de ore. În plus, pe lângă atingerea acestui barem, mai am de susţinut multe alte provocări. E practic o suită de examene, şi prin tot felul de simulatoare, şi în cockpit, adică în cabina piloţilor. Ceea ce contează e că la finele tuturor acestor examene voi face marea schimbare.”, declara el pentru sursa citată.

Mihai Sturzu a dezvăluit că zborul este pentru el un vis din copilărie

Mihai Sturzu a mai dezvăluit, pentru aceeași publicație, că încă de copil a fost fascinat de avioane și de tot ce înseamnă aviație.

Deși recunoaște că regimul în care a crescut se poate să își fi pus amprenta asupra visului său, el este sigur că atunci s-a produs o dragoste ireversibilă față de acest domeniu:

„A zbura a fost pentru mine un vis foarte vechi, din copilărie. Aveam vreo zece ani când mi s-a născut această pasiune. Eram un puşti din Braşov care a trăit primii zece ani ai vieţii sale într-un regim în care ştiam, până şi la vârsta aceea, că nu am dreptul la paşaport şi ca atare că nu voi putea vizita vreodată lumea. Despre care nici nu ştiam mare lucru, ci doar intuiam cu ajutorul imaginaţiei vârstei de atunci!”, a mai adăugat Mihai Sturzu pentru sursa citată mai sus.

