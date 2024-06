Ileana Stana Ionescu este internată în spital de o săptămână: „Am sunat la salvare”. Cum se simte acum celebra actriță

Marea actriță Ileana Stana Ionescu trece prin momente grele. Vedeta a ajuns la spital, în urmă cu o săptămână, extrem de slăbită. Ce se întâmplă în aceste momente.

Ileana Stana Ionescu se află sub atenta îngrijire a medicilor, după ce în urmă cu o săptămână după ce s-a simțit slăbită. Soțul ei a fost cel care a sunat la ambulanță, iar personalul specializat i-a recomandat marii actrițe să se interneze.

Cum se simte Ileana Stana Ionescu după ce a ajuns cu salvarea la spital

La 87 de ani, îndrăgita actriță a trecut prin momente de cumpănă. Ileana Stana Ionescu este internată de o săptămână. Aceasta se simtea extrem de slăbită, iar soțul ei s-a văzut nevoit să cheme salvarea, potrivit antena3.ro.

După consult, medicii de pe ambulanță i-au recomandat actriței să să interneze pentru mai multe investigații, dar și pentru a se pune pe picioare. De asemenea, soțul ei a oferit mai multe detalii despre starea ei actuală de sănătate.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cine este Anna Török, soția lui Florin Piersic. De câte ori a fost căsătorit actorul și cum s-au cunoscut cei doi

Potrivit actorului Andrei Ionescu, vedeta are parte de o îngrijire ca la carte și după o săptămână de stat în spital, se simte mai bine. Mai mult decât atât, conform declarației soțului, Ileana Stana Ionescu ar urma să fie externată marțea aceasta.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok. Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat Andrei Ionescu, soțul actriței, potrivit Realitatea Plus, citat pe spynews.ro.

Ileana Stana Ionescu, declarații emoționate despre motivul pentru care s-a retras de pe scenă

În urmă cu cinci ani, Ileana Stana Ionescu a oferit un interviu emoționant pentru Antena Stars. Marea actriță a dezvăluit că a renunțat la marea ei dragoste, scena, pentru mai multă liniște.

„Am învățat extrem de multe lucruri, este o meserie care m-a ajutat enorm să am cunoștinte de viață la care nu m-aș fi așteptat vreodată și socotesc că la 80 de ani am renunțat la teatru cu gândul că e bine să stau puțin în lumea asta mai calmă și mai domoală care o să mă îndrepte către o lume pe care nu o cunosc și care va veni curând”, a mărturisit aceasta.

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Dan Bordeianu, fostul iubit al Adelei Popescu. Actorul s-a retras din lumina reflectoarelor

Întrebată dacă se teme de acest moment, Ileana Stana Ionescu a răspuns: „să își spun cu sinceritate, da. Nu am niciun fel de idee ce poate să însemne, ce surprize poate să ne aducă și dacă există vreo șansă de a exista, dar nu cred că conșiență poate exista pe lumea cealaltă.