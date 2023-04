Ileana Sterp a născut cel de-al doilea copil. Prima imagine cu bebelușul, publicată de sora lui Culiță Sterp: „Ce bun e Dumnezeu!”

Ileana Sterp este acum mamă și de fată și de băiat. Sora lui Culiță Sterp a adus pe lume un băiețel și este extrem de fericită. Ileana Sterp a publicat un mesaj emoționant pe contul ei de Instagram după ce a născut. De asemenea, proaspăta mămică s-a fotografiat pe patul de spital, cu bebelușul în brațe, însă a preferat să-i acopere chipul.

Ileana Sterp a născut un băiețel

„Mamă de băiat. Te voi lăuda toată viața mea, Doamne! Vouă, tuturor, vă mulțumesc din toată inima pentru sutele de mesaje de susținere!”, a scris Ileana Sterp pe Instagram. „Ce bun e Dumnezeu! Mereu a fost”, a mai scris aceasta în dreptul unei alte fotografi, în care apare pupându-și fiul.

Culiță Sterp i-a transmis un mesaj surorii sale, exprimându-și bucuria pentru că familia sa s-a mărit.

„Doamneeeeeee ce zi minunată! S-a mărit familia cu încă un prinț! Bine ai venit pe lume, îngerașule! Abia aștept să te iau in brațe!”, a scirs cântărețul în comentarii, în dreptul primei fotografii cu bebelușul, publicată în mediul online de Ileana Sterp.

Și sora Ilenei, Geta Sterp, a scris un mesaj în comentarii: „Felicitari, scumpa mea! Ai fost cea mai curajoasă mămica, tot cu zâmbetul pe buze! Vă iubesc mult și abia aștept sa vă văd!”, a scris Geta Sterp pe Instagram.

Ileana Sterp a publicat mai multe imagini din maternitate și abia așteaptă și-și ducă fiul acasă, la sora lui, Carla. Ileana Sterp și-a anunțat fanii când au început contracțiile și le-a povestit că înainte d ea pleca la spital, a trebuit să o adoarmă pe micuța Carla.

Ce a declarat Ileana Sterp pe parcursul sarcinii. Cum s-a simțit în ultimul trimestru

Ileana Sterp a devenit mămică pentru a doua oară. Ultima fază sarcinii nu a fost tocmai ușoară. Sora lui Culiță le-a dezvăluit recent urmăritorilor săi cu ce probleme s-a confruntat în cel de-al treilea trimestru de sarcină.

Sora lui Culiță Sterp a explicat că simptomele pe care le-a resimțit la cea de-a doua sarcină diferă cu mult față de prima.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru”, le-a povestit Ileana Sterp urmăritorilor săi, pe contul personal de Instagram.

