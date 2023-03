O nouă nuntă în familia lui Culiță Sterp. Cine se căsătorește și ce s-a anunțat de curând în mediul online

Ileana Sterp și soțul ei vor fi nașii unui cuplu de tineri care vor merge în fața lui Dumnezeu pentru a spune cel mai hotărât „DA” din viețile lor. Sora lui Culiță și soțul acesteia vor fi nașii lor și au publicat și un mesaj pentru fini.

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, alături de soț, nași pentru un cuplu de tineri. Ce au transmis în mediul online

Ileana Sterp și Daniel Aloman au postat pe rețelele de socializare un anunț potrivit căruia aceștia au mers la restaurant alături de finii lor pentru a degusta mâncarea ce urmează să fie servită la cel mai frumos eveniment din viețile lor.

Mai mult de atât, Ileana și Daniel au dezvăluit faptul că și ei au desfășurat nunta în același local.

Cu toate acestea, aceștia nu-și mai amintesc ce mâncare au servit ei la nuntă și s-au amuzat.

„Am fost să degustăm mâncarea pentru nunta finilor noștri și noi tot aici în locul ăsta am avut nunta și l-am întrebat pe Dani dacă mai ține minte noi ce mâncare am avut. Eu nu mai țin minte deloc, pentru că nu am mâncat nimic la nuntă, nici eu, nici Dani. Sunt curioasă voi, mirilor, cei care ați avut nunta, dacă ați mâncat la nunta voastră și la un moment dat am întrebat la ciorbă, ce ciorbă am avut și Dani a zis că am avut ciorbă de urzici. De urzici am avut?”, a spus Ileana Sterp.

Sora lui Culiță Sterp a explicat că simptomele pe care le resimte la cea de-a doua sarcină diferă cu mult față de prima, iar în prezent este puțin depășită de situație. Aceasta a recunoscut că nu se mai poate odihni pe timpul nopții, iar în timpul zilei este copleșită de responsabilitățile zilnice.

Viitoarea mămică a explicat că se confruntă cu o stare permanentă de oboseală și îi este tot mai dificil să se ocupe și de treburile casnice. Însărcinată cu cel de-al doilea copil, Ileana Sterp se ocupă și de creșterea fetiței ei, Carla, astfel că are momente când ajunge la epuizare. Aceasta a recunoscut că sunt zile în care oboseala își spune cuvântul și nu reușește să facă prea multe activități, mai ales că nu se poate odihni pe timpul nopții.

„Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac. Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru”, le-a povestit Ileana Sterp urmăritorilor săi, pe contul personal de Instagram.

