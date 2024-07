Ilona Brezoianu și Andrei s-au căsătorit religios! Imagini superbe cu actrița în rochie de mireasă. Unde a avut loc nunta

Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei, s-au cununat religios. Într-o rochie de mireasă superbă, îndrăgita actriță și partenerul său și-au jurat iubire veșnică. Cum a arătat aceasta în ziua cea mare.

Ilona Brezoianu și partenerul ei, Andrei s-au căsătorit religios. Cei doi și-au jurat iubire veșnică într-un decor de vis, înconjurați doar de familii și de cei mai apropiați prieteni. Ceremonia a avut loc la fix o lună de la cunia civilă.

Pe parcursul ultimei perioade, prezentatoarea de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a ținut la curent internauții cu pregătirille pentru marele eveniment. Aceasta le-a răspuns recent fanilor la cele mai arzătoare întrebări despre nuntă, însă a ținut secretă rochia de mireasă. Astfel, în ziua nunții, toți au avut bucuria de a o vedea pe actriță în rochie de mireasă pentru prima dată.

Cum a arătat Ilona Brezoianu în rochie de mireasă. Actrița și soțul ei, Andrei, s-au cununat religios

Ilona Brezoianu a strălucit în rochia de mireasă aleasă pentru cununia religioasă. Îndrăgita vedetă a avut să se asigure că ținuta îi vine ca turnată în această zi specială, așa că a apelat la un aterlier de croitorie din Brașov.

În ziua nunții, aceasta a îmbrăcat o rochie albă superbă, cu umerii goi cu mâneci lungi din voal. În ceea ce privește părul, aceasta a optat pentru o coadă lejeră cu bucle care i-a pus în evidență fumusețea naturală.

La rândul său, și mirele a ales un costum bej, cu o cămașă albă în care să se poată distra alături de invitați până dimineața.

Mirii și-au jurat iubire veșnică sub privirile emoționate ale invitaților cu Florin Ristei în primul rând admirându-și coechipiera de la Te cunosc de undeva! în rochie de mireasă.

Cununia religioasă nu s-a desfășurat la biserică, ci în același loc unde va avea loc și petrecerea, un country club din județul Prahova. Tot acolo, mireasa s-a pregătit intens pentru unul dintre cele mai importante momente din viața ei, iar cei care i-au fost alături au surprins-o în ipostaze amuzante.

Ilona și-a făcut apariția la brațul tatălui său. Aceasta a pășit spre altar extrem de emoționată alături de cel bărbatul care i-a fost mereu alături și a susținut-o. Ajunși în fața mirelui, tatăl i-a „predat” fata și cei doi și-au strâns mâinele, așa cum se poate observa în imaginile surprinde Cuza, colegul actriței de la Neatza.

Ce nume poartă Ilona Brezoianu după cununie

Ilona a spus la Super Neatza de weekend că de acum este doamna Brezoianu. „Știți ce zi e azi? E ziua în care îi spuneți doamnă Ilonei. Asta am ajuns: Să-i zicem doamnă”, a zis Florin Ristei, care n-a putut ajunge la cununia civilă, însă la nunta de pe 20 iulie nu numai că va fi prezent, dar va și cânta pentru prietena sa. Florin Ristei a remarcat că în comentarii cineva a întrebat de ce el, în calitate de prieten, nu a fost prezent la cununie. „Tu ai văzut oamenii în comentarii? primul lucru înainte să-ți ureze oamenii de bine, una a întrebat: Dar prietenul tău Ristei unde e? De ce nu venit?”, a spus Florin Ristei.

Florin Ristei a avut o cântare la Brașov sâmbătă seara, însă data de 20 iulie și-a trecut-o în calendar cu mult timp înainte, pentru a avea grijă să nu-și ia cântare în ziua nunții Ilonei.

„Doamna Brezoianu, sau doamna (n.r. Alexandru)?”, a întrebat-o Diana Munteanu pe colega sa proaspăt măritată.

„Doamna Brezoianu”, a spus Ilona.

Astfel, Ilona a dat de înțeles că nu a luat numele soțului la cununie, deci este în continuare Ilona Brezoianu.

Cine este Andrei, soțul Ilonei Brezoianu

Ilona Brezoianu a vorbit pentru prima dată deschis despre logodnicul ei în podcastul La Țocii. Tot atunci Florin Ristei i-a dat de gol că nunta va avea loc pe 20 iulie 2024.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.