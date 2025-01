Imagine de acum 18 ani cu Giulia Anghelescu și Vlad Huidu de la Power Couple România. Cum arăta „team Păpu” atunci

Giulia Anghelescu a postat pe rețelele de socializare o fotografie de colecție cu ea și Vlad Huidu. Iată cum arătau cei doi în urmă cu 18 ani!

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu se cunosc de aproape două decenii, iar în anul 2012 au ales să se căsătorească. De atunci, sunt un adevărat exemplu de mariaj împlinit pentru numeroase persoane.

De curând, Giulia a postat pe contul personal de Instagram o fotografie făcută în urmă cu 18 ani, când ea și partenerul ei de viață arătau foarte diferit. Iată cât de mult s-au schimbat cei doi de atunci!

Cum arătau Giulia Anghelescu și Vlad Huidu în urmă cu 18 ani

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu sunt un exemplu pentru multe persoane. Cei doi au trecut prin mai multe schimbări în ultimii ani, însă au avut grijă ca iubirea lor să rămână la fel de puternică și înfloritoare. Au devenit părinții a doi copii frumoși, Antonia și Mika, care le calcă pe urme acestora.

Cântăreața a postat la Instastory o imagine făcută în urmă cu 18 ani, de la începutul poveștii lor de iubire, când ea și Vlad Huidiu abia s-au cunoscut. Soții Huidu apar în timp ce se țin în brațe și zâmbesc la camera. Artista era îmbrăcată conform stilului vremii, având un sutien negru și o pereche de pantaloni cu modele strălucitoare.

„Acum 18 ani...”, a scris Giulia Anghelescu pe contul personal de Instagram.

Care e secretul relației dintre Giulia Anghelescu și Vlad Huidu

Într-un interviu pentru Antena Stars, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au dezvăluit care e secretul relației lor. Cei doi au mărturisit că pun mare preț pe comunicare și respect reciproc, fiind de părere că acestea au rol la fel de important precum iubirea.

„Secretul relației noaste a fost, dintotdeauna, comunicarea și respectul reciproc. Contează enorm într-o relație. Pe lângă dragostea pe care o porți partenerului, contează să îți dorești să faci echipa bună cu acea persoană. Pe noi ne-a ajutat categoric”, a declarat Giulia Anghelescu la Antena Stars, citată de Spynews.

De ce probe de la Power Couple România – La bine și la greu! se tem Giulia și Vlad Huidu

Într-un interviu pentru a1.ro, Vlad Huidu și Giulia au mărturisit că nu au plecat în competiție cu așteptări, pentru că își doresc să fie surprinși. Cei doi se bazează pe experiența pe care au acumulat-o în America Express și au plecat în competiția din Gozo încrezători în forțele lor și în capacitatea de a-și depăși temeri și limite.

Giulia a precizat că îi e teamă de toate probele la înălțime: „Eu am teamă de înălțime, dar sunt convinsă că o să mă întorc fără nicio frică și de această dată și o să mă cațăr prin toți copacii din București”.

În același timp, Vlad se teme de probele în care îi este pusă la încercare memoria sau capacitatea de a face calcule sub stres: „Cu cifrele, cu datele, dacă știu, nu știu, calcule sub presiune. La proba cu nașterea, nu știu ce să zic. Am avut de eliminat o piatră la rinichi și cam știu ce înseamnă durerea de îți vine să te urci pe pereți. Deci sunt în gardă”.

Întrebați dacă ei cred că aventura de la Power Couple va fi mai competitivă decât cea din America Express, având în vedere că mulți dintre concurenți sunt sportivi, cei doi au răspuns „Nu cred că trebuie să fii sportiv pentru a fi competitiv. Cred că singura diferență e disciplina pe care au dobândit-o în urma practicării unui sport de performanță. Și noi suntem foarte competitivi”

„În plus, și noi am făcut sport. Nu suntem chiar fără puteri”, a adăugat Vlad Huidu.