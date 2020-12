Imagine rară cu fetița lui Matthew McConaughey. Cât de frumoasă e Vida și cât seamănă cu superba ei mamă

Matthew McConaughey și Camila Alves au cu ce se mândri, fiica lor Vida atrage toata atenția cu frumusețea ei și inteligența.

Recent, Vida a apărut alături de tatăl său și mama ei într-un interviu pentru "Why Not Now?" cu Amy Jo Martin.

Cum arată fiica lui Matthew McConaughey

Matthew a fost întrebat despre ce mai importantă lecție pe care o învață el până acum dintr-o situație, însă fiica lui a fost mai rapidă și a dat unul dintre cele mai emoționante și interesante răspunsuri. Micuța Vida a mărturisit că cea mai importantă lecție de a învăța un lucru are legătură cu încrederea, relatează Dailymail.