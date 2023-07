Imaginea care i-a făcut pe fani să întrebe dacă Oana Moșneagu este însărcinată. Ce a recunoscut actrița în mediul online

Oana Moșneagu și Vlad Gherman și-au pus pe jar fanii cu cea mai recentă imagine din vacanță. Postarea lor de la malul mării a strâns o mulțime de reacții, cei mai multi întrebând-o dacă este însărcinată. Ce detaliu au observat cu toții

Oana Moșneagu și Vlad Gherman trăiesc o frumaosă poveste de dragoste, iar urmăritorii lor de pe rețelele sociale sunt martorii fericirii lor. De când s-au cunoscut pe platourile de filmare, cei doi actori sunt de nedespărțit, iar în mediul online postează adesea imagini din intimitatea cuplului lor. Așa s-a întâmplat și de această dată, însă una dintre fotografiile lor a atras atenția internauților.

Aflați în vacanță în Grecia, Oana Moșneagu și Vlad Gherman au postat o fotografie în care stau îmbrățișați, în apele învolburate ale mării. Tânăra poartă un costum de baie din două piese, astfel că internauții au observat un detaliu care i-a pus pe gânduri.

Ce detaliu au observat fanii la imaginea cu Oana Moșneagu și Vlad Gherman în vacanță. Internauții au întrebat-o dacă este însărcinată

Chiar dacă cei doi nu au adăugat nicio descriere la imaginea din apă, urmăritorii lor au reacționat imediat, bombardându-i cu întrebări. „Este însărcinată?” sau „Felicitări, sarcina ușoară” sunt cele mai multe comentarii pe care aceștia le-au primit.

Oana Moșneagu nu a stat pe gânduri și a reacționat imediat: „Dacă vede careva pe la vreun magazin un tricou cu mesajul “Congratulations, it’s a souvlaki”, să îmi luați și mie unul, vă rog”, a răspuns actrița, în mod ironic, la comentariile legate de o posibilă sarcină.

„Cam mare ptr un souvlaki :)”, a mai continuat o internaută, convinsă că actrița este, de fapt, însărcinată și nu vrea să recunaoscă.

„Vinovată, au fost 2”, i-a răspuns iubita lui Vlad Gherman.

Și fix când părea că „apele s-au liniștit”, actorii care formează un cuplu au revenit cu un clip ce a pus din nou pe jar internauții. În imagini, Oana apare într-o ipostază romantică, cu un apus de vis pe fundal.

„Am fost meniți să fim. Aici, acum, pentru totdeauna”, este descrierea care l-a însoțit și a dat curs speculațiilor că cei doi ar fi dus relația la următorul nivel.

Cei care îi urmăresc pe Oana Moșneagu și Vlad Gherman i-au intrebat imediat dacă s-au logodit. „La așa clip frumos mă așteptam să văd o cerere”, a scris o internaută.

„Mai ales că sunt și gravidă, e cazul să grăbim și cererea, nu?”, a mai adăugat Oana râzând.

Cum s-au cunoscut Vlad Gherman și Oana Moșneagu, de fapt

Vlad Gherman și Oana Moșneagu au o frumoasă poveste de dragoste pe care o țin într-un mod subtil cât mai departe de luminile reflectoarelor. Astfel, puțini au știut că actorii au făcut pentru prima oară cunoștință în anul 2019, când superba brunetă s-a prezentat la castingul pentru serialul „Fructul Oprit”.

„Noi ne-am cunoscut în 2019, când eu am dat casting pentru personajul din „Fructul Oprit”, am avut proba de casting chiar cu Vlad. Am filmat împreună în serial, apoi ne-am reîntâlnit la repetițiile pentru „Adela”. Până în vara anului trecut, nu a fost niciodată între noi mai mult decât colegialitate și apoi prietenie. Lucrurile s-au schimbat la un moment dat, pe parcurs, și, odată ce Vlad a făcut primul pas, de acolo parcursul a fost unul foarte dinamic, dar uite că s-a ajuns să avem o relație de un an și ceva deja.”, a povestit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.

Mai mult, Vlad Gherman a confirmat că el a făcut primul pas către o relație. Acesta a invitat-o pe actrița la el acasă pentru o cină romantică, însă aceasta a refuzat propunerea.

„Eu am făcut primul pas. Țin minte că, inițial, m-a refuzat după ce am chemat-o la mine acasă, la o cină romantică pregătită de mine. Am înțeles motivele refuzului, dar… na… a durut. O perioadă, țin minte, au fost mai reci interacțiunile noastre până într-un moment… când s-a întâmplat. S-a întâmplat primul sărut, și de acolo lucrurile au mers organic.”, a mai spus actorul, conform sursei citate mai sus.