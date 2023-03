Oana Moșneagu și Vlad Gherman au oferit detalii din relația lor de iubire. Ce planuri de viitor au. Cei doi se gândesc la un copil

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au fost invitați la emisiunea Xtra Night Show, acolo unde au fost „iscodiți” de gazda emisiunii, Dan Capatos, să vorbească despre planurile de viitor, mai ales că cei doi parteneri formează unul dintre cele mai solide și frumoase cupluri din showbizul românesc. Iată ce declarații au făcut!

Citește și: Vlad Gherman, mesaj neașteptat transmis fanilor la un an de când e împreună cu Oana Moșneagu. Ce a dezvăluit actorul

Ce planuri de viitor au Oana Moșneagu și Vlad Gherman: „E prima oară când un bărbat își dorește mai mult decât partenera!”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au explicat că urmează un an foarte aglomerat din punct de vedere al carierei. Însă, deși cei doi se află pe o pantă ascendentă, nu exclud discuțiile legate de întemeierea unei familii, dând de înțeles că se gândesc la un eventual copil, dar nu neapărat și la o căsătorie, potrivit declarațiilor făcute în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Oana Moșneagu a mărturisit că este obișnuită să fie întrebată de familie, dar și de fani despre pasul cel mare, acela de a ajunge în fața altarului, la brațul lui Vlad Gherman. Cu toate acestea, actrița a dat de înțeles că fanii mai au de așteptat până să îi vadă așa: „Mă mai întreabă lumea și eu zâmbesc și zic: <<o să vină momentul>>.”, a declarat Oana Moșneagu la Xtra Night Show.

Cei doi au mai adăugat că interesul lor primordial este să fructifice cât mai mult partea carierei. În plus, ei recunosc că există unele momente în care timpul împreună este limitat sau nu își pot face planuri de pe o zi pe alta, din cauza programului încărcat, dar și neprevăzut pe care îl implică meseria de actor:

„Avem o perioadă destul de plină. Am vorbit și noi despre lucrurile acestea. El este cu filmările, eu am spectacolul și urmează niște proiecte. Suntem ocupați anul acesta și suntem focusați pe partea de carieră. Avem un an plin. Își doreșe (n.r. Vlad) foarte tare un copil. În discuția noastră, viza un copil, nu neapărat căsătoria. Despre asta am vorbit, dar având în vedere că suntem așa pe un plan ascendent amândoi, vreau să mă bucur, să mă joc cât pot.”, a declarat Oana Moșneagu la Xtra Night Show.

Citește și: Cum arată fratele Oanei Moșneagu. Actrița a publicat imagini rare alături de cel lângă care a copilărit

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, despre relația dintre doi actori

Cuplul a fost întrebat de către prezentatorul emisiunii Xtra Night Show dacă faptul că amândoi profesează în aceșași domeniu ar putea fi considerat un punct forte al relației.

Oana Moșneagu a fost cea care a luat cuvântul și a dat de înțeles că empatia este, cu siguranță, mai mare în cazul în care ambii parteneri sunt la fel de solicitați la locul de muncă:

„Dacă nu am fi cu oameni din domeniu nu știu cât de mult ar putea să înțeleagă că sunt într-o zi la repetiții până la 12 noaptea sau că în weekend nu pot să plec din București că am spectacol sau că nu ne putem face planuri într-o anumită zi, că nu știu când termin repetițiile.”, a explicat Oana Moșneaug la Xtra Night Show.

„Eu cred că dacă există muncă și înțelegere, orice relație poate să reziste!”, a conchis Vlad Gherman.

Citește și: Prima reacție a Cristinei Ciobănașu, după ce a aflat că Vlad Gherman și Oana Moșneagu sunt împreună: „Am avut o discuție”

Saverio, pregătit să investigheze „accidentul” din oraș ▶ Vezi episodul nou Makari: Sicilian Mysteries în AntenaPLAY