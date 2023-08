Imaginea neașteptată cu Dana Roba la piscină! Cum s-a afișat make-up artistul în compania prietenei sale însărcinate

Dana Roba a avut parte de o seară plină de râsete și voie bună, alături de fetițele sale și mai mulți copii de vârsta lor. Make-up artistul și-a făcut apariția la buza piscinei, lângă prietena sa, cu burtica de gravidă la vedere. Iată imaginea publicată de Dana Roba!

Dana Roba a petrecut seara de vineri alături de cele două fiice ale sale, Celine și Chantal, dar și alături de alți câțiva prieteni de familie.

Din fotografiile publicate de make-up artist pe contul personal de Instagram, ne putem da seama că nu doar cei mici au avut parte de o seară împlinită, ci și Dana Roba, care s-a pozat chiar lângă piscină. Iată cum a apărut!

Citește și: Dana Roba, față în față cu Daniel Balaciu. Make-up artista vedetelor și soțul ei s-au întâlnit pentru prima dată de la incident

Cum s-a afișat Dana Roba la piscină | Foto

Dana Roba a publicat pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, mai multe imagini de la ieșirea la piscină, alături de fetițele sale.

Aceasta le-a arătat oamenilor care o susțin cum își petrece seara, asta după ce, în urmă cu puțin timp, l-a afișat pe iubitul ei, Beniamin, în timp ce proba un costum negru, foarte elegant, potrivit unei publicații mondene.

La un moment dat, după multele imagini care îi surprind pe cei mici cum se distrează în apă, make-up artistul i-a impresionat pe urmăritori cu o fotografie în care apare și ea lângă piscină, alături de o altă mămică, gravidă.

După ce a trecut prin cea mai grea suferință, Dana Roba pare că încearcă să se bucure din nou de viață, mai ales că le are aproape pe fiicele sale, Celine și Chantal, dar și pe Beniamin, bărbatul care i-a fost alături când se afla pe patul de spital și la adresa căruia are numai vorbe de laudă.

Citește și: Povestea incredibilă dintre Dana Roba și Beniamin, bărbatul „misterios” alături de care s-a afișat. „M-am reîndrăgostit de ea!”

Dana Roba, susținută de noul ei iubit

În toată această perioadă tulbure, Dana Roba l-a avut alături pe Beniamin, căruia a simțit să îi transmită un mesaj de mulțumire pe internet:

„Bucură-te dacă ai alături un om care are grijă de tine în cele mai dificile momente, atunci când contează cu adevărat. La bine, mulți ne sunt aproape. Și cei mai mulți dintre ei dispar atunci când dăm de greu, pentru că nu consideră că suntem cu adevărat importanți pentru ei.”, este mesajul transmis de Dana Roba.

La rândul său, Beniamin a povestit în mediul online cum a reînceput povestea de iubire cu Dana Roba:

„Am cunoscut-o pe Dana când aveam 21 de ani, nu am rămas împreună, pentru că ea și-a dorit să mă pocăiesc, iar eu nu înțelegeam ce înseamnă să fii copilul Lui Dumnezeu. Anii au trecut, fiecare și-a văzut de viața lui, în 14 ani nu am mai văzut-o pe Dana niciodată, nici măcar din întâmplare. Când am auzit nenorocirea pe care a trăit-o Dana, am rugat familia să mă lase să o văd măcar o dată… când am văzut-o m-am reîndrăgostit de ea și i-am jurat ca voi fi alături de ea și că orice ar fi, voi lupta pentru ea. Te iubesc Danutza mea.”, a scris bărbatul, potrivit Antena Stars.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările