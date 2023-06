Imaginea rară cu Ruxandra Papadopol, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, în ziua banchetului. Cât a crescut

Deși nu apare prea des în mediul online, fanii actriței au putut-o revedea pe fiica acesteia cu fostul soț. Ajunsă acum la vârstă adolescenței, Ruxandra este bucățică ruptă din mama sa, iar asemănarea dintre ele două este uimitoare.

Ruxandra Papadopol, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, are acum 15 ani și tocmai a absolvit școala gimnazială | Antena 1 & Facebook

Ruxandra Papadopol, fiica Ioanei Ginghina si a lui Alexandru Papadopol s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Deși părintii ei sunt celebri, tânăra nu apare atât de des în atenția publicului, iar internauții au fost uimiți să vadă cât de mult a crescut. Adolescenta are 15 ani și tocmai a absolvit școala gimnazială.

Cât de mult au crescut Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină si a lui Alexandru Papadopol. Cum a arătat în ziua absolvirii

Ioana Ginghină și fiica ei, Ruxandra, au o relație foarte apropiată. Actrița i-a fost alături fiice într-un moment extrem de important din viața sa și anume finalizarea ciclului gimnazial. Ca o adevărată domnișoară, Ruxandra s-a pregătit în cele mai mici detalii pentru această zi, iar vedeta nu a rat momentul de a se fotografia împreună.

În imaginea postată de Ioana Ginghină, fiica acesteia poartă o rochie neagră din satin cu lungime medie, foarte potrivită pentru vârstă ei. În partea de sus, aceasta a fost accesorizată cu trei „trandafiri” din același material.

Tânăra ajunsă deja la vârsta adolescenței a apelat și la machiaj pentru seara banchetului. Cu toate acestea, Ruxandra nu a exagerat și a apelat la culori neutre, dar și la o linie de tuș discretă la ochi, care îi pune în evidență trăsăturile superbe. Aceasta a avut de unde moșteni frumusețea, iar asemănarea dintre ea și mama ei

„S-a mai încheiat un capitol din viața noastră. Le așteptăm pe următoarele!”, a scris actrița extrem de mândră de fiica ei, în descrierea imaginii în care apar împreună.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Dieta cu care Ioana Ginghină a reușit să scape de celulită. Se bazează pe un fruct de sezon și are efecte garantate. În ce constă

În ce relație a rămas fiica Ioanei Ginghină cu tatăl său, Alexandru Papadopol, după divorțul părinților

Deși mama sa este despărțită de tatăl său de câțiva ani, Ruxandra încearcă să petreacă timp alături de amândoi și să mențină o relație frumoasă cu aceștia. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Ioana Ginghină a discutat despre acest aspect al vieții lor.

Actrița a dezvăluit că fiica sa păstrează o legătură constantă cu tatăl său și că relația lor este una normală.

„De curând, am scris un articol pe blog în care am vorbit despre miturile adolescenței. Nu știu de ce se crede că această perioadă este ceva rău. Nu e așa și crede-mă că lucrez cu adolescenți de vreo 20 de ani și acum am și una acasă.

Depinde mult de la individ la individ și mai contează și educația până în adolescență. Ruxandra și Alexandru au o relație normală de tată și fiică. S-au făcut acum trei ani de când m-am separat de Alexandru, lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp și mă bucur acum de o familie frumoasă, din care face parte și el.”, a mărtusit Ioana Ginghină, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Ce salariu încasează lunar Ioana Ginghină de la teatru și din pensia alimentară. Ce declarații a făcut în acest sens actrița

De asemenea, vedeta a mai evidențiat faptul că se înțelege foarte bine cu fiica sa și o susține în tot ceea ce își dorește să facă. Mai mult decât atât, actrița a declarat că Ruxandra are o personalitate foarte puternică de care este mândră.

„Eu sunt un părinte relaxat, așa am fost mereu, și am mare încredere în Ruxi, dar și în timpul pe care eu l-am investit în ea. O ador, sunt cel mai mare fan al ei. S-a dezvoltat atât de frumos și este o mândrie pentru mine să mi se spună cât de frumoasă este Ruxandra ca personalitate. Și mi se spune din toate părțile, deși nu este un copil care învață și iubește școala.”, a mai adăugat ea.